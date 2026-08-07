Adiós al baño chico: 5 ideas recomendadas por expertos para ganar espacio con estilo

Si tenés un baño pequeño , no hace falta llevar a cabo una obra para que se vea más amplio, luminoso y funcional. Existen recursos de decoración y organización que ayudan a aprovechar mejor cada centímetro disponible, al tiempo que generan una sensación visual de mayor espacio. Desde la elección de los colores hasta el tipo de muebles, pequeños cambios pueden transformar por completo el ambiente sin necesidad de remodelaciones caras.

La clave está en combinar soluciones prácticas con criterios bien concretos de diseño . Los especialistas en interiorismo coinciden en que la percepción de amplitud depende tanto de la distribución como de la iluminación, los materiales y el orden.

Por eso, antes de pensar en ensanchar metros cuadrados, conviene revisar cómo está ordenado el habitáculo y qué elementos pueden optimizarse para lograr un resultado mucho más cómodo.

Uno de los recursos más efectivos consiste en utilizar tonos claros en paredes, pisos y muebles. Blancos, cremas, grises suaves, arena o beige reflejan mejor la luz y generan una sensación de continuidad visual que hace que el ambiente parezca más grande.

También influye el tamaño de los revestimientos. Las piezas grandes reducen la cantidad de juntas visibles y crean superficies más uniformes. En cambio, los azulejos pequeños producen una fragmentación visual que puede acentuar las dimensiones reducidas del baño. Si además se utilizan acabados brillantes o satinados, la reflexión de la luz tiende a aumentar y el espacio adquiere una apariencia más luminosa.

Muchos sanitarios pequeños tienen poca luz natural, por lo qu e la iluminación artificial cumple un papel fundamental . En lugar de depender de un único plafón central, resulta conveniente distribuir distintos puntos de luz.

Una luminaria general en el techo puede complementarse con iluminación alrededor del espejo o detrás de él mediante tiras LED . Este efecto aporta profundidad y elimina sombras que suelen hacer que el ambiente se perciba más cerrado. La luz blanca neutra suele ser una de las opciones más recomendadas porque reproduce mejor los colores y brinda mayor sensación de limpieza.

El exceso de objetos a la vista hace que cualquier ambiente parezca más chico de lo que realmente es. Frascos, cosméticos, toallas, papel higiénico o productos de limpieza generan ruido visual cuando permanecen sobre las superficies.

Para evitarlo conviene usar cestos, organizadores, repisas y muebles con espacio de guardado. Loa nichos dentro de la ducha también ayudan a mantener los elementos cotidianos ordenados sin ocupar lugar adicional. incluso los ganchos colocados detrás de la puerta permiten guardar toallas o batas sin interferir con la circulación.

Las cortinas opacas o los cerramientos macizos dividen visualmente el baño y reducen la sensación de amplitud. En cambio, una mampara transparente permite que la vista recorra todo el ambiente sin interrupciones. El vidrio deja pasar la luz, elimina barreras visuales y aporta una imagen más moderna.

Además, facilita la limpieza y combina con prácticamente cualquier estilo decorativo . Si el espacio es muy reducido, una hoja fija o una puerta corrediza puede resultar incluso más práctica que una abatible.

Los muebles flotantes son uno de los recursos favoritos de los diseñadores de interiores. Al quedar separados del piso permiten que se vea una mayor superficie libre, lo que transmite ligereza y hace que el baño parezca más amplio.

Lo mismo ocurre con los inodoros suspendidos cuando la instalación lo permite. Además de facilitar la higiene, generan una estética contemporánea . Por último, un espejo de grandes dimensiones multiplica visualmente el espacio y refleja tanto la iluminación como los colores claros del ambiente.

Fuente: TN