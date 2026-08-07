PINAMAR: denunció que dos policías ocupan la casa de su padre fallecido y ellos aseguraban haberla comprado

ZONALES





Un hombre denunció que, al regresar a Pinamar y dirigirse a una propiedad que pertenecía a su padre fallecido, encontró a dos hombres viviendo en el inmueble. Al ser identificados, se estableció que ambos eran efectivos policiales en actividad, integrantes de la Estación de Policía Comunal Primera de Pinamar, quienes manifestaron que habían comprado la propiedad.





El denunciante, de 48 años, relató que su padre fallecido recientemente, era propietario de una vivienda ubicada en avenida Libertador al 900, en Pinamar.





Según supo CNM, el hombre llegó nuevamente a la ciudad después de haber sido advertido por un vecino de que había personas viviendo en la casa de su padre. Al presentarse en el domicilio, comprobó que efectivamente había dos hombres ocupando el inmueble.





La situación tomó una particular relevancia cuando los ocupantes fueron identificados como sargentos de la Comisaría 1era. de Pinamar.





De acuerdo con la denuncia, los dos efectivos manifestaron que habían comprado la propiedad. Ante esta situación, el denunciante radicó la presentación correspondiente y tomó intervención la UFID N° 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón.





El fiscal dispuso como primera medida consignar la propiedad, mientras que además se realizó una copia administrativa de las actuaciones con intervención de Asuntos Internos que por el momento, según surge del informe, no se adoptó un temperamento penal contra los dos efectivos denunciados.





Una denuncia previa por un supuesto intento de usurpación





La situación tiene como antecedente una presentación realizada aproximadamente un mes antes por la misma víctima quien había denunciado ante la UFID N° 5 de Pinamar un presunto intento de usurpación de la misma vivienda.





La nueva denuncia adquiere relevancia porque, según las actuaciones, el hombre regresó a Pinamar el 30 de julio y constató personalmente que la propiedad efectivamente estaba siendo ocupada.





Una historia previa que también había involucrado una denuncia millonaria





En el expediente aparece además un antecedente relacionado con el padre del denunciante, quien en marzo de este año había radicado una denuncia por el supuesto hurto de documentación personal y 450.000 dólares.





A raíz de aquella presentación, la investigación había derivado en un allanamiento realizado en un domicilio de Ostende, perteneciente a una persona que realizaba tareas de mantenimiento en las propiedades del denunciante.





Sin embargo, posteriormente el propio hijo se presentó en fiscalía para aclarar que aquella denuncia realizada por su padre no se correspondía con hechos reales, atribuyendo lo manifestado por el hombre a una situación vinculada con su avanzada edad.





El padre del denunciante falleció hace aproximadamente dos meses, en una vivienda que poseía en la ciudad de Buenos Aires, por causas naturales, según consta en las actuaciones.





Ahora, con la constatación de personas ocupando la propiedad de avenida Libertador, la Justicia deberá determinar qué vínculo tienen los dos efectivos con el inmueble, en qué circunstancias aseguran haber adquirido la vivienda y cuál es la situación jurídica de la propiedad.