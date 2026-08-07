El empresario Marcelo Porcel irá a juicio oral en la causa por presunto abuso sexual de menores. La medida fue dispuesta por el juez Carlos Bruniard , titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 de la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución aceptó el pedido del fiscal Pablo Turano y del abogado Pablo Gianotti, representante de las familias de las víctimas. Porcel será juzgado por tres delitos: abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil .

La causa investiga 10 hechos ocurridos entre 2022 y 2023 contra compañeros de sus hijos, todos chicos menores de 13 años. Según la investigación, los abusos habrían ocurrido en distintos lugares: un departamento de Palermo , otro de su madre en Puerto Madero y una casa familiar ubicada en Londres.

El juez dio por válida la prueba obtenida a través de las declaraciones de los chicos en Cámara Gesell . La defensa de Porcel había intentado que esos testimonios fueran descartados, pero el magistrado rechazó ese planteo.

La Justicia considera que los hechos tienen distintos agravantes. Entre ellos, que las víctimas eran chicos menores de edad, que Porcel tenía un vínculo de confianza por ser el padre de sus compañeros y que los episodios se habrían repetido durante un período prolongado.

En caso de ser condenado por los delitos que se le imputan, la pena podría llegar hasta los 15 años de prisión . La acusación no contempla por ahora el acceso carnal, que tiene una escala penal mayor.

Porcel continuará en libertad durante el proceso, aunque con medidas de control. La Justicia considera que existen riesgos procesales y dispuso que sea monitoreado en tiempo real por una comisaría.

El empresario había pedido ser juzgado por un jurado popular , una alternativa que permite que un grupo de ciudadanos decida sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Sin embargo, el juez Bruniard rechazó esa solicitud.

Porcel será llevado a juicio oral ante un tribunal compuesto por tres jueces profesionales . La causa continuará bajo el sistema tradicional de juzgamiento.

La investigación comenzó luego de denuncias que señalaban que Porcel habría abusado de compañeros de sus hijos, a quienes conocía por el vínculo escolar. La Justicia también analizó pruebas relacionadas con presuntos registros de los hechos.

El caso generó impacto por el perfil del acusado, un empresario con poder económico, y porque las víctimas serían chicos vinculados al entorno familiar y escolar de sus hijos.

Fuente: TN