Quiénes son los inquilinos de Claudio Barrelier que fueron detenidos por el caso Agostina Vega

Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz , dos inquilinos de Claudio Barrelier, fueron detenidos y acusados de encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Agostina Vega (14). Ambos alquilaban el primer piso de la vivienda de Juan del Campillo 878, donde fue asesinada la adolescente, y la Justicia determinó que desde ese sector podían escuchar los gritos de auxilio de la víctima.

La pareja quedó vinculada al caso por los resultados de una pericia acústica ordenada por el fiscal Raúl Garzón el miércoles 5 de agosto.

Según detalló ElDocetv, d urante la prueba, se reprodujo una canción de DesaKta2 a diferentes volúmenes y horarios, entre las 00:30 y las 2 de la madrugada, para establecer si los inquilinos podían oír lo que ocurría en la planta baja. Así, los peritos comprobaron que, desde el lugar donde estaban Córdoba y Ascarruz, “perfectamente se podría escuchar” el pedido de ayuda de Agostina.

Matías Jesús Córdoba, de 31 años, nació en Picún Leufú (Neuquén) y hace años reside en Córdoba, según informó el medio citado. Es integrante de los Capanga, la barra brava de Instituto, y tiene antecedentes penales por estafa.

Su pareja, Eugenia Ludmila Ascarruz, tiene 25 años y es de la ciudad cordobesa de Saldán. Trabajaba como vendedora ambulante en las inmediaciones del estadio de Instituto durante los partidos. Entre los productos que ofrecía, se encontraban camisetas, banderas y gorros.

Según fuentes de la causa, la mujer habría tenido un acuerdo con la barra para poder vender en la zona. “Había todo un arreglo”, señalaron los investigadores a ElDocetv sobre la relación comercial con los barrabravas de La Gloria.

Con la detención de Córdoba y Ascarruz, ya son seis los detenidos en la investigación por el femicidio de Agostina Vega. Además de la pareja, permanecen presos Claudio Barrelier, Osvaldo Fasseta, Soledad Andreani y Marianela Palmero , todos acusados de encubrimiento agravado.

Fuente: TN