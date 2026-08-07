Liberaron a dos exfuncionarias investigadas en la causa por el fentanilo contaminado: pagaron una fianza millonaria

Este martes, dos exfuncionarias fueron detenidas en el avance de la investigación por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado . Se trata de la extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), Nélida Agustina Bisio , y de la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumado .

Sin embargo, ambas recuperaron la libertad este viernes luego de pagar una fianza de $75 millones cada una. Además, el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, les impuso la prohibición de salir del país y ordenó la entrega de sus pasaportes a la Justicia.

Por un lado, la detención de Bisio se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López. Mientras que Mantecón Fumado se presentó de manera espontánea junto a su abogado en una dependencia policial, según informó Noticias Argentinas .

Durante las indagatorias, la extitular de la ANMAT optó por no responder preguntas , dio una breve declaración y adelantó que presentará un escrito ante el juzgado.

Por su parte, la exfuncionaria de INAME se remitió a un escrito que ya había presentado y luego respondió las preguntas formuladas durante la audiencia.

En el expediente, el Ministerio Público Fiscal sostiene que los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. , controlados por el grupo familiar de los hermanos García Furfaro, acumulaban antecedentes de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

Los fiscales consideran que esos antecedentes respondían a la existencia de un supuesto “ manto de cobertura estatal ” que permitió que ambas empresas continuaran desarrollando su actividad “en pésimas condiciones de calidad”. Según esa hipótesis, esa situación derivó en la contaminación del fentanilo elaborado por HLB .

La investigación intenta establecer si existieron responsabilidades de funcionarios encargados del control sanitario que, por acción u omisión, habrían permitido que los laboratorios continuaran operando pese a las irregularidades detectadas .

Bisio estuvo al frente de la ANMAT hasta comienzos de este año, cuando presentó su renuncia. En tanto, Mantecón Fumado se desempeñó como directora del INAME hasta el 21 de agosto del año pasado, fecha en la que fue apartada preventivamente de su cargo.

El caso comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes internados que habían recibido fentanilo de la marca HLB.

Los análisis posteriores determinaron que las ampollas estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica , microorganismos que luego fueron encontrados también en los hemocultivos de pacientes fallecidos en hospitales de distintas provincias.

Según la resolución judicial, el medicamento adulterado fue producido en condiciones “plagadas de serias deficiencias” , con graves incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación, controles microbiológicos irregulares y documentación presuntamente adulterada para aparentar procesos de calidad que, en realidad, no existían.

El fentanilo contaminado salió al mercado entre enero y mayo de ese año y se distribuyó en hospitales públicos y privados de al menos 17 jurisdicciones del país.

La resolución también aclara porque, pese a que se habla de más de 110 posibles víctimas fatales , el procesamiento en principio se amplió por 90 muertes y 44 víctimas no fatales. El expediente cuenta con más de 400 legajos e incidentes en trámite, lo que arroja un aproximado de 600 cuerpos, sin contar las historias clínicas analizadas.

El juzgado explicó que cada caso debe analizarse individualmente mediante juntas médicas y pericias del Cuerpo Médico Forense para determinar si existe relación causal entre la infección y el suministro del fentanilo contaminado.

Fuente: TN