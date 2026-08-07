Un caballo cayó a un pozo ciego y los vecinos piden ayuda para rescatarlo

ZONALES





Un caballo se cayó en un pozo ciego en Miramar y los vecinos están haciendo todo lo posible para rescatarlo. En un video que acercaron a 0223, es posible ver al animal vencido en el fondo, cubierto de barro y sin fuerza.

El pozo ciego no tenía ningún tipo de señalización y fue dejado descubierto por un vecino, en la calle 52 entre 39 y 41 de la ciudad cabecera del partido de General Alvarado.

"Por favor, que alguien que ayude a ese animal", "Cómo va dejar un pozo así", "A ver si empiezan a poner multas a los dueños de los animales" y "El que hizo el pozo debería hacerse cargo", son algunos de los mensajes que los vecinos hicieron llegar a este medio.

Hasta el momento, los vecinos no han podido dar con las autoridades y el caballo sigue allí. Buscan que a través de la difusión alguien se acerque a colaborar y el animal pueda ser rescatado.



