Caos de tránsito en la Panamericana: hay cinco heridos por un choque múltiple

Un múltiple choque en la Autopista Panamericana entre seis vehículos, incluido un colectivo, dejó un saldo de al menos cinco heridos y un caos de tránsito con fuertes demoras a la altura del kilómetro 25, en el sentido hacia la provincia de Buenos Aires.

Según información recopilada por TN, el múltiple accidente comenzó en la mano que iba rumbo a la Ciudad, cuando el conductor de una moto tuvo un choque y salió disparado rumbo al carril contrario.

Para tratar de esquivar a ese motoquero que apareció en el carril, en la mano que iba rumbo a provincia chocaron otros tres vehículos, incluyendo un colectivo.

Como consecuencia del siniestro, personal de emergencias, efectivos policiales y agentes de tránsito trabajan en la zona para asistir a los heridos y remover los vehículos involucrados.

A raíz del accidente quedaron bloqueados varios carriles en la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, lo que provoca largas demoras para quienes circulan por la zona.

Cerca de las 9 de la mañana el carril ya se encontraba liberado, aunque se mantenían las demoras.

Fuente: Clarín