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Caos de tránsito en la Panamericana: hay cinco heridos por un choque múltiple

Redacción CNM agosto 07, 2026

Un múltiple choque en la Autopista Panamericana entre seis vehículos, incluido un colectivo, dejó un saldo de al menos cinco heridos y un caos de tránsito con fuertes demoras a la altura del kilómetro 25, en el sentido hacia la provincia de Buenos Aires.

Según información recopilada por TN, el múltiple accidente comenzó en la mano que iba rumbo a la Ciudad, cuando el conductor de una moto tuvo un choque y salió disparado rumbo al carril contrario.

Para tratar de esquivar a ese motoquero que apareció en el carril, en la mano que iba rumbo a provincia chocaron otros tres vehículos, incluyendo un colectivo.

Como consecuencia del siniestro, personal de emergencias, efectivos policiales y agentes de tránsito trabajan en la zona para asistir a los heridos y remover los vehículos involucrados.

A raíz del accidente quedaron bloqueados varios carriles en la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, lo que provoca largas demoras para quienes circulan por la zona.

Cerca de las 9 de la mañana el carril ya se encontraba liberado, aunque se mantenían las demoras.

Fuente: Clarín


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