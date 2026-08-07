Volvió el sol pero también el frío intenso al AMBA: qué dice el pronóstico para este fin de semana

Tras una infinidad de días nublados y una jornada marcada por las lluvias y las fuertes tormentas , el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a ver el sol este viernes. Aunque al mismo tiempo volvió el frío polar, y se viene un fin de semana plenamente invernal, con temperaturas mínimas de un dígito.

Ese es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa a partir de hoy un cielo despejado y tiempo estable , aunque acompañados por un marcado descenso de las temperaturas. Además del sol, vuelven a escena los lavarropas para ponerse al día con pilones de canastos que venían esperando.

Pasadas las 9 hay una sensación térmica de 3°9 sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y para el resto de este viernes se espera una jornada con cielo despejado, una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 13°C . El viento del sudoeste y luego del oeste ayudará a reforzar el ingreso de aire frío, consolidando un ambiente típicamente invernal para el cierre de la semana.

Este clima se mantendrá durante todo el fin de semana, aunque el frío irá ganando aún más protagonismo. El sábado comenzará con una mínima de 7°C y alcanzará una máxima de 13°C, bajo un cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia. Durante la mañana podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, antes de que el viento pierda intensidad hacia la tarde.

El domingo será la jornada más fría del fin de semana. El SMN prevé una mínima de apenas 4°C y una máxima de 13°C , con cielo despejado y sin precipitaciones. Será un amanecer muy frío, seguido por una tarde fresca pero con buenas condiciones para realizar actividades al aire libre.

Para los próximos días se esperan tardes relativamente agradables y mañanas de abrigo, especialmente durante el domingo, cuando se registraría la temperatura más baja del fin de semana.

Si bien las tormentas que golpearon ayer gran parte del territorio quedaron atrás, el SMN emitió alertas amarillas para la franja oeste del país.

De norte a sur, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Pampa, norte de Mendoza y sur de San Luis tendrán alertas amarillas por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. La situación puede estar acompañada por reducción de visibilidad por viento blanco y/o ventisca.

En La Rioja y San Juan, se repite la alerta, pero por el viento zonda, con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. En el sur de Mendoza habrá alerta amarilla por ambos tipos de vientos.

En Neuquén hay alerta amarilla por vientos para toda la provincia, con alertas naranja en la zona sur de la cordillera por nevadas. Se verán afectadas Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

La misma se extiende a Río Negro, en el área de Bariloche y alrededores. La provincia, junto a Chubut, tendrán una alerta amarilla por nevadas que irá desde la zona oeste a centro.

Fuente: Clarín