Por el fuerte temporal, hubo más de 70.000 usuarios sin luz en el AMBA

El fuerte temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó cortes masivos en el suministro eléctrico . Más de 70.000 usuarios quedaron sin luz en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense , de acuerdo con los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Las interrupciones en el suministro eléctrico se dieron durante las últimas horas del viernes donde las lluvias persistentes y el viento provocaron complicaciones en la circulación, anegamientos y problemas en el suministro eléctrico.

Las zonas más comprometidas del área de Edesur fueron los barrios porteños de Caballito, Flores y Parque Patricios así como los partidos bonaerenses de Esteban Echeverria , Almirante Brown , Berazategui y Cañuelas , donde se concentra una parte importante de los cortes de energía.

En el área de Edenor, por su parte, los principales inconvenientes se registran en las localidades bonaerenses de Tigre, San Fernando y Escobar .

Según el Observatorio Central de la Ciudad de Buenos Aires, hasta la medianoche habían caído 88.7 milímetros de agua , pero las lluvias continuaron durante la madrugada y se extendieron sobre las primeras horas de la mañana de este sábado.

Las localidades bonaerenses de Tres de Febrero, San Martín, Bernal, Florencio Varela y Quilmes concentraron la mayor cantidad de llamados de emergencia.

La tormenta también tuvo una intensa actividad eléctrica y estuvo acompañada de fuertes vientos. Las ráfagas llegaron a los 50 kilómetros por hora .

Los usuarios de Edenor y Edesur pueden consultar el estado del suministro a través del mapa interactivo del ENRE , que permite verificar la cantidad de usuarios afectados, los cortes preventivos, las interrupciones programadas por mantenimiento y las fallas de media y baja tensión.

Fuente: TN