MAR CHIQUITA: Hallan el cuerpo de una mujer dentro de bolsas de consorcio en una zona rural

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La Justicia investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición, encontrado este viernes en una zona rural del partido de Mar Chiquita. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que se trataría de un homicidio, aunque la causa fue iniciada bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.





El descubrimiento ocurrió luego de que un hombre que caminaba con sus perros por el camino de tierra Charahuinca alertara a la Policía sobre la presencia de un cuerpo en una zanja, al costado del camino. Al llegar al lugar, los efectivos del Comando de Prevención Rural constataron que se trataba de una víctima de sexo femenino, cuyos restos se encontraban dentro de bolsas de nylon tipo consorcio.





Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo y a las condiciones climáticas adversas, las tareas periciales se desarrollaron con el apoyo de personal de la DDI, Policía Científica y efectivos de Seguridad Comunal.





Los investigadores consideran que la forma en la que fue hallado el cuerpo es compatible con un posible homicidio seguido del traslado y ocultamiento de la víctima, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada con el avance de la investigación.





La Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Mar Chiquita ordenó la realización de la autopsia, prevista para este 1 de agosto a las 12:30, con el objetivo de establecer la causa y la data de muerte, además de lograr la identificación de la mujer.





Mientras tanto, la investigación continúa para determinar la identidad de la víctima y reconstruir las circunstancias en las que fue abandonado el cuerpo en ese sector rural del partido de Mar Chiquita.