Las impactantes imágenes del choque frontal entre un auto y un camión que dejó siete muertos en Exaltación de la Cruz

Un impactante choche frontal entre un auto y un camión dejó siete muertos en Exaltación de la Cruz . Entre las víctimas había tres menores . El episodio ocurrió durante la noche de este viernes en la ruta provincial 192, a la altura del kilómetro 22.

Las imágenes dan cuenta de la magnitud del accidente: el auto quedó completamente destrozado por el impacto , mientras que el camión de gran porte sólo sufrió daños menores.

En el Chevrolet Chevette viajaban ocho personas, de las cuales siete murieron. Mientras que en el camión Mercedes-Benz, viajaban dos personas, el conductor de unos 20 años, y un acompañante, de 50. Ambos resultaron ilesos .

Según fuentes oficiales a las que accedió TN , el único sobreviviente del auto, identificado como Ignacio Sobot, de 21 años, fue trasladado al Hospital San José de Exaltación de la Cruz con pronóstico reservado .

Las víctimas fatales, por su parte, fueron identificadas como Emiliano Moreira (32), Tamara Alvarenque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (15), Josefina Moreira (12) y Martín Moreira (10).

De acuerdo a los sitios locales, el accidente ocurrió cerca de las 21. Las circunstancias en las que se produjo el violento impacto son materia de investigación.

El personal de la Policía Científica trabajó en el lugar hasta las primeras horas de este sábado para recuperar los cuerpos e identificar a las víctimas . Mientras avanzaban los trabajos de los peritos, el tránsito sobre la ruta 192 permaneció parcialmente reducido por un operativo de seguridad.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones por homicidio culposo . En el transcurso del día se realizarán las autopsias correspondientes para determinar con precisión las causas de muerte.

Fuente: TN