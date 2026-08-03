La agrupación que impulsa el paro docente reúne a los gremios más fuertes y tiene a Baradel como referente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ( Ctera ), que convocó al paro nacional docente que se desarrolla este lunes, nuclea a sindicatos de maestros de todo el país y tiene entre sus referentes al exsecretario del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Roberto Baradel . La confederación gremial orbita dentro de una de las vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que conduce el kirchnerista Hugo Yasky , quien también fue su titular.

El Suteba, gremio mayoritario entre la docencia de la provincia de Buenos Aires, tiene unos 90.000 afiliados. Por ese sindicato, integran la conducción de la Ctera Baradel (secretario general adjunto), Eduardo Pereyra (secretario de Relaciones Internacionales), Cecilia Martínez (secretaria de Formación Político-Sindical) y Silvia Almazán (prosecretaria de Educación).

Tras 22 años al frente, Baradel dejó la conducción del Suteba en mayo, al no participar como candidato en las elecciones sindicales que ganó su espacio, ahora encabezado por María Laura Torre . Se mantuvo dentro de la estructura jerárquica de la Ctera y de la CTA de los Trabajadores, una de las dos vertientes de esta central obrera. La conduce Yasky, que fue secretario general de la Ctera y del Suteba, y es diputado nacional por el kirchnerismo. Baradel y Yasky están alineados con Axel Kicillof en la interna del peronismo nacional.

Entre los sindicatos más importantes que integran la Ctera está la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe), con unos 40.000 afiliados, origen de la secretaria general de la confederación, Sonia Alesso . El viernes, el gremio santafesino activó una jornada de protesta contra el gobierno del radical Maximiliano Pullaro , por el “ajuste que el gobierno provincial descarga sobre la educación pública”.

También forma parte de la Ctera el sindicato docente porteño UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), uno de los 17 gremios de maestros de la ciudad de Buenos Aires, conducido por María José “Monona” Gutiérrez . La UTE es el gremio mayoritario entre los docentes porteños.

Integran la Ctera la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (Ateca), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), la Asociación del Docente Formoseño (ADF), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP, de Jujuy), la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE), la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP), la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (Aten).

Completan el listado de gremios nucleados en la confederación docente que lidera Alesso los sindicatos Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), Asociación Docente Provincial (ADP, de Salta), Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP, de San Juan), Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac), Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Santiago del Estero (Sutese), Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef), Unión de Trabajadores de la Educación (Utre, de Chaco) y Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP).

La Ctera se fundó en 1973 y tuvo entre sus pioneros a Alfredo Bravo , referente socialista en el país, exdiputado nacional, fallecido en 2003. Bravo tenía una concepción sarmientina de la tarea docente, en la que priorizaba al alumno por sobre las reivindicaciones salariales y las eventuales medidas de fuerza.

Además del paro nacional de este lunes, la Ctera realiza una jornada de protesta contra el proyecto de ley de libertad educativa del gobierno nacional. Esa iniciativa, entre otros puntos, autoriza la enseñanza escolar en el hogar, la publicación de las evaluaciones de las instituciones y cambios en el financiamiento. En términos generales, la normativa transfiere a las familias un mayor poder de decisión para elegir la oferta educativa para sus hijos. De avanzar, reemplazaría a la Ley Nacional de Educación.

Para la Ctera, el proyecto oficialista es “un claro intento de avanzar sobre el sistema educativo imponiendo las ideas reaccionarias, conservadoras y mercantilistas propias de la derecha que hoy gobierna en el país”. Según consta en su sitio web oficial, la Ctera considera la iniciativa mileísta “un verdadero cambio de paradigma que, de manera reaccionaria, pretende restaurar los principios fundamentales del modelo educativo neoliberal impuesto en los años 90 e, incluso, vulnera derechos que ya se habían alcanzado en nuestro país desde la Ley 1420″.

Alesso, Baradel y Yasky estuvieron presentes en la movilización que esta mañana realizó la Ctera al Ministerio de Economía, para complementar el paro nacional y expresar la oposición sindical al proyecto de libertad educativa.

Fuente: La Nación