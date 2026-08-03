Nuevo ataque de Milei a Carlos Pagni, columnista de LA NACION: “No acertó nada”

El presidente Javier Milei lanzó este lunes un nuevo ataque contra Carlos Pagni , columnista de LA NACION , a quien acusó de equivocarse sistemáticamente en sus análisis desde su llegada a la política. Durante una entrevista concedida a Radio Mitre , el mandatario también apuntó contra los periodistas y cuestionó la forma en la que, según consideró, intervienen en el debate público.

“Una imbecilidad total de alguien que viene errando sistemáticamente desde que entré en la política. No acertó nada” , sostuvo Milei al ser consultado por Eduardo Feinmann acerca de las afirmaciones del periodista. A continuación, aseguró que los análisis de Pagni están basados en supuestas conspiraciones: “Todo son conspiraciones armadas que él se jacta de tener no sé de dónde” .

En ese sentido, el jefe de Estado vinculó las interpretaciones del columnista con las versiones que circularon antes de las elecciones legislativas de 2025 acerca de un presunto entendimiento político entre él y la expresidenta Cristina Kirchner .

Durante la entrevista, Milei afirmó que desde LA NACION se sostuvo durante aproximadamente un año que mantenía un acuerdo con Cristina Kirchner para profundizar la polarización política y que pretendía que la exmandataria permaneciera en libertad para confrontar electoralmente con ella.

“Es la misma estupidez que elaboraron en la previa de la campaña de 2025. Se pasaron como un año desde ese medio, que tiene a ese impresentable, diciendo que tengo un acuerdo con CFK para polarizar y que yo quería que estuviera libre para confrontar” , expresó.

El Presidente continuó su cuestionamiento al recordar que la Corte Suprema no habilitó el reclamo presentado por la exmandataria y que, como consecuencia, quedó firme su condena. Según Milei, después de esa decisión se elaboró una nueva interpretación para justificar por qué no se había cumplido el supuesto pacto denunciado.

“Terminó presa porque la Corte no habilitó el reclamo. ¿Qué dijeron? Que la Corte me traicionó. En lugar de admitir que mintieron, inventaron otra mentira para sostener otra mentira” , planteó.

Tras las acusaciones dirigidas específicamente contra Pagni, Milei extendió sus críticas al conjunto de la prensa. “La mayoría de los periodistas mienten y se creen su propia mentira” , aseguró.

Además, consideró que esas interpretaciones reflejan “la forma perversa, sucia y podrida que tienen de hacer política” .

En otro tramo de la entrevista, Milei afirmó: “No se enteró de que soy outsider . Pienso en mi legado porque tengo conciencia histórica” .

El mandatario también se refirió a las motivaciones que orientan sus decisiones y a su futuro después de abandonar la Casa Rosada. En ese contexto, recordó que renunció a la jubilación de privilegio que le correspondería como Presidente.

“Lo voy a hacer por incentivo compatible. Cuando yo termine -yo sí renuncié a mi jubilación de privilegio- tengo que seguir trabajando cuando me vaya” , señaló.

Finalmente, Milei mencionó los dos posibles horizontes para la finalización de su paso por el Poder Ejecutivo, sujetos al resultado de las próximas elecciones presidenciales: “Puede ser en 2027 o en 2031” .

Fuente: La Nación