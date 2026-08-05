El Gobierno acusó a Lula de escalar unilateralmente el conflicto y ratificó el apoyo de Milei a Bolsonaro: “La región está cambiando y esperamos que así también sea en Brasil”

El canciller Pablo Quirno consideró "lamentable" la decisión del gobierno de Brasil de reducir el nivel de representación diplomática bilateral y acusó a la administración de Lula da Silva de escalar el conflicto de forma "unilateral" .

Tras una nueva ola de insultos de Javier Milei al presidente brasilero, el Gobierno de Lula decidió ayer por la noche rebajar sus relaciones diplomáticas con Argentina al nivel de "encargado de negocios". Según pudo saber Clarín de fuentes oficiales vecinas, la decisión implica que por orden del canciller Mauro Vieira, su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, no volverá a nuestro país.

Esta mañana, en conferencia de prensa, Quirno afirmó que se trata de una "decisión unilateral de Brasil que lamentamos" y marcó: "En los últimos años han habido expresiones de ambos lados que transparentan las diferencias políticas e ideológicas ".

En ese sentido, el Canciller señaló que a pesar de las diferencias "Argentina ha decidido no llevar esto a una instancia diplomática" y si bien "Brasil tiene todo el derecho a decidir" hacerlo, "lo lamentamos porque creemos que hay otro camino para preservar las relaciones entre países ".

El conflicto diplomático entre Brasil y Argentina estalló cuando el presidente Javier Milei viajó al país vecino para participar en un acto electoral del líder opositor, Flavio Bolsonaro, donde calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario".

Desde entonces, las relaciones bilaterales entraron en un tira y afloje que parecía saldado hasta que Milei volvió a arremeter contra el líder brasilero en una reciente entrevista.

"Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando Lula visito a Cristina Kirchner antes de las elecciones del año pasado y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problema", señaló Quirno, pero expresó: "Son las reglas del juego".

Recordó además que "Lula ha proferido insultos a nuestro Presidente, que no fueron contestados" y consideró que "es una cuestión de fondo más que de formas" porque "tenemos diferencias ideológicas, la región está cambiando y así también esperamos que sea en Brasil" .

El Canciller también hizo referencia a un hecho que sucedió a principio de este año, cuando Nicolás Maduro "fue retirado del poder" en Venezuela y Brasil anunció cinco días después "que dejaba la representación de Argentina" en el país centroamericano.

"Argentina tenía ciudadanos presos políticos en riesgo de vida", marcó Quirno y agregó: "Eso es mucho más grave".

Por otra parte, indicó que "Brasil está teniendo conflictos con diferentes países, como con Paraguay. Es una decisión de Brasil de escalar temas que para nosotros no tienen la escala y tienen que permanecer en el ámbito ideológico y político de una contienda electoral donde claramente estamos enfrentados en tema resultados".

De esta manera, el Canciller cerró el tema ratificando que desde el Gobierno argentino no habrá pedido de disculpas ni acciones diplomáticas para resolver una decisión "unilateral".

"En toda confrontación, para pelear hacen falta dos. Argentina lamenta la decisión unilateral de Brasil. No es el camino, estamos siempre dispuestos a mantener las relaciones, del lado nuestro no va a haber ninguna reacción diplomática en respuesta a Brasil. Para pelearse hacen falta dos, no cuenten con Argentina para eso ", completó.

Fuente: Clarín