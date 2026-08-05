Patricia Bullrich pidió que Brasil “no se victimice” y apuntó a la intromisión política de Lula en la región

Patricia Bullrich criticó la decisión del Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva de rebajar sus relaciones diplomáticas con Argentina al nivel de "encargado de negocios", tras los insultos del presidente Javier Milei durante su visita de apoyo a Brasil para la campaña de Flávio Bolsonaro .

Lo hizo a través de un posteo en redes sociales donde recordó la visita del presidente brasileño a Cristina Kirchner, en su departamento de San José 1111 donde cumple con su prisión domiciliaria.

"Argentina no respondió con un gesto diplomático. Porque los intereses de los Estados están por encima de las actividades políticas de los gobiernos de turno. Lamentablemente, parece que Brasil elige otro camino" , posteó la actual senadora de La Libertad Avanza.

Durante su reciente gira mediática, el presidente Milei ratificó sus dichos y trató de "ladrón" y "corrupto" a Lula da Silva.

Luego de esto, por orden del canciller Mauro Vieira, su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, no volverá a nuestro país .

"Me parece que Brasil tiene que no victimizarse y analizar todo lo que ha sido las campañas que Lula ha hecho de carácter político. Lula apoyo a Sergio Massa ", expresó Bullrich en LN +.

Sus palabras palabras van en línea con las declaraciones de Milei en recientes entrevistas, donde el mandatario aseguró que su par de Brasil financió la campaña de Massa en 2023 con un suntuoso apoyo económico de 1000 millones de dólares.

"No me gusta que nos hayan sacado al embajador, no es una buena señal" , dijo la legisladora nacional, quien reconoció la gravedad del hecho dado que el país vecino es uno de los principales socios económicos.

Sin embargo, habló de "intromisión política" de Lula en la Argentina y en todo el continente a partir del apoyo a candidatos de izquierda.

En tanto, el canciller Pablo Quirno publicó un comunicado a través de redes sociales rechazando la decisión de Brasil de retirar a su embajador.

"La República Argentina reafirma que las relaciones entre los Estados deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas y/o personales de los gobernantes de turno. La política exterior argentina continuará guiándose exclusivamente por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato conferido por el pueblo argentino", dijo.

Fuente: Clarín