Una pareja murió tras chocar en moto contra un caballo suelto en la ruta

Una pareja de jóvenes murió luego de que la motocicleta en la que viajaban impactara contra un caballo que se encontraba suelto sobre la BR-101, a la altura del municipio de Goianinha, en el estado brasileño de Río Grande del Norte.
El trágico accidente ocurrió alrededor de las 18:30 del domingo, en el kilómetro 152 de la ruta, e involucró una motocicleta Honda CG 150 Fan ESI, según informó la Policía Federal de Carreteras de Brasil.
Las víctimas fueron identificadas como André, de 23 años, quien conducía el rodado, y Geyse, de 24, que viajaba como acompañante. Ambos fallecieron en el lugar debido a la gravedad del impacto.
Al lugar acudieron equipos del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), la Policía Civil y el Instituto Técnico-Científico de Pericias (ITEP), que realizaron las tareas de peritaje y el traslado de los cuerpos.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del accidente y establecer cómo el animal llegó a la calzada.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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