Una pareja murió tras chocar en moto contra un caballo suelto en la ruta

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Una pareja de jóvenes murió luego de que la motocicleta en la que viajaban impactara contra un caballo que se encontraba suelto sobre la BR-101, a la altura del municipio de Goianinha, en el estado brasileño de Río Grande del Norte.





El trágico accidente ocurrió alrededor de las 18:30 del domingo, en el kilómetro 152 de la ruta, e involucró una motocicleta Honda CG 150 Fan ESI, según informó la Policía Federal de Carreteras de Brasil.





Las víctimas fueron identificadas como André, de 23 años, quien conducía el rodado, y Geyse, de 24, que viajaba como acompañante. Ambos fallecieron en el lugar debido a la gravedad del impacto.





Al lugar acudieron equipos del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), la Policía Civil y el Instituto Técnico-Científico de Pericias (ITEP), que realizaron las tareas de peritaje y el traslado de los cuerpos.





Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del accidente y establecer cómo el animal llegó a la calzada.