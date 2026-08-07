El desesperado pedido de ayuda del joven asesinado por su novia: “Venite por favor, Victoria me cortó, estoy sangrando“

Cuando vio sangre en su cuello, Julián Álvarez Guardia (29) se asustó tanto, que lo primero que hizo fue llamar a su mejor amigo, Facundo Cantero, que es médico recién recibido, y también el hermano de Victoria Cantero (25), su novia, y quién le aplicó tres puntazos con un tramontina de mango negro. "Amigo, vení rápido, Victoria me cortó el cuello, estoy sangrando. Por favor, vení rápido". Dormido, Facundo -que se encontraba con Fátima, su pareja- intentaba comprender, pero se escuchaban de fondo gritos atronadores.

Ultimo domingo, en Resistencia, pasadas las seis de la mañana y una nueva pelea, esta vez más escandalosa, entre la pareja chaqueña integrada por Julián y Victoria, relación que llevaba dos años, pero con varias interrupciones. "Temblaban las paredes por los gritos y por las cosas que volaban y se estrellaban contra la pared", declararon unos vecinos, que también habían llegado tarde, pero de un cumpleaños.

Habían pasado toda la noche en el boliche céntrico Caballito Negro y llegaron a la casa de Julián. No había amanecido. Habían bebido y desbordaban excitación. Ella era un cúmulo de nervios, él parecía más cansado. Una discusión sin motivo aparente se descarriló y terminó con la agresión de Victoria, otra más. No era la primera vez que ella lo atacaba, pero sí fue la última.

"Amigo, vení rápido, dale", esta vez Julián habría enviado un mensaje. Facundo y su pareja estaban camino a su casa, mientras el herido se tapaba la herida más grave, la del cuello, con una remera. Según Lucas Bosch, abogado defensor, el médico encontró a su amigo "consciente y en un sillón, no desvanecido, como habría circulado. Y también se descarta que el ataque haya sido con la víctima dormida. La Fiscalía también lo desestimó, de lo contrario hubieran calificado la causa con premeditación y alevosía, pero no fue así".

Facundo Cantero, en su declaración ante la Fiscalía, admitió que "la pareja venía transitando un vínculo tóxico y violento". Y reconoció que él, como amigo de Julián y hermano de Victoria, les dijo a ambos que terminaran la relación . "No te metas", fue la respuesta que recibió en un par de ocasiones.

Sobre la imputada, que sería acusada por homicidio agravado por el vínculo, se sabe que "está comprendiendo su situación y qué se le viene por delante". Ella se encuentra en el Centro de Detención Los Lirios, comparte una celda con una detenida con la que tiene buena relación y se estima que entre el 18 y 19 de agosto, se le dicte la preventiva y sea trasladada a Las Orquetas, penitenciaría provincial, sobre la Ruta 11, a quince kilómetros de Resistencia, donde se encuentra Marcela Acuña, la esposa de Emerenciano Sena, ambos condenados por el asesinato de Cecilia Strzyzowski.

Mientras, la causa judicial va sumando elementos. El celular de Victoria y el de Julián ya se encuentran en poder del área de ciberdelitos de la Policía Científica. "La detenida se mostró siempre colaborativa y brindó las claves de los teléfonos", aseguró Bosch.

En cuanto a la autopsia preliminar, se estima que los informes puedan llegar a estar entre este viernes y el lunes. "Están laburando a reglamento en el IMCiF (Instituto de Medicina de Ciencias Forenses), encima no pagan horas extras y se junta con que hay muchos homicidios violentos", deslizó una fuente de la investigación.

Sobre la relación puntual entre Victoria y Julián, Juan Arregín, abogado querellante, señaló que "él estaba como autocensurado, no quería dejarla, ni denunciarla, ni reaccionar, estaba como paralizado, tenía miedo que la piba le armara una falsa causa por violencia de género . Y temía perder lo que tenía, su pizzería, sus motos, su camioneta. Porque en Chaco, todo lo que tenga que ver con violencia de género, se aplica a full".

La familia Álvarez Guardia tenía pensado cremar el cuerpo de Julián, pero Arregín pidió encarecidamente que no y que se lo mantuviera en el nicho: "Ese cuerpo habla, tenemos que conservarlo mientras se pueda".

Por otra parte, el representante de la familia de la víctima dijo a este medio que " psicólogos forenses estiman realizar una autopsia psicológica de Julián, algo que no es frecuente aquí en la provincia. ¿De qué manera? Tomando los audios de su celular, los mensajes a y de sus amigos, además de las fotos, con el fin de reconstruir un patrón de su personalidad , algo que podría ayudar y mucho".

Respecto al celular de la acusada, el aparato fue secuestrado en la escena del crimen -la casa de la víctima- y estaba roto. Mientras que el de Julián se cree que se lo llevó Victoria, ya que dos días después lo entregó su madre. "Se están analizando las cuentas de Álvarez Guardia, porque las hermanas dicen que Cantero, que tenía acceso a sus cuentas, las vació" , dijo la defensa de la familia.

También están tratando de reconstruir toda la secuencia de las imágenes del DVR (equipo de cámaras) de la casa donde el domingo ocurrieron los hechos. Aparentemente se habría detectado un desfasaje temporal.

Por otro lado, los forenses a cargo de la autopsia solicitaron la historia clínica de la víctima, porque el cuerpo de Julián contaba con otras lesiones más allá de las heridas de arma blanca que le provocaron la muerte. Si bien se cree que fue una puñalada en la base del cuello la que causó el deceso, la investigación quiere tener todas las pruebas.

A su vez, no se descartan allanamientos a la casa de Victoria , que vivía con sus padres, en la calle Donovan al 1400, del microcentro de Resistencia. "Los padres de ella están devastados, no sólo por la situación complicada de su hija, sino porque lo querían mucho a Julián, no pueden creer toda esta situación", comentó Bosch.

Bosch por ahora es el único abogado que defiende a Cantero, aunque está en la búsqueda de un codefensor. El miércoles a última hora, Marco Molero renunció porque Julián es sobrino de un amigo suyo, lo que él desconocía cuando aceptó el cargo. "Pero con esta noticia, entiendo que no es ético", explicó.

Redactor de la sección Sociedad

Fuente: Clarín