“Yo tenía mi propia droga, creo que me la habían regalado”: qué declaró Candela Arizaga ante la justicia

Candela Arizaga (23) se presentó este jueves en la fiscalía para declarar sobre el incidente en el que estuvo involucrada y que terminó con la imputación de su acompañante, el ex diputado nacional Facundo Moyano (41) , por lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género.

"Ese finde (sic) estuvimos juntos, comimos con su familia, al otro día fuimos a la cancha (de River), el domingo, volvimos al departamento de él (en Avenida del Libertador 5414, piso 21, dpto A) y vimos una película, y como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína ", aseguró la joven que dijo haber tenido una relación con el gremialista que empezó por Instagram en 2024 y que formalizaron un noviazgo en enero de 2026.

"Hacemos muchas cosas juntos, viajes, pero no convivimos, cada uno tiene su departamento, y se nos vemos seguido", detalló.

"Al otro día iba a ir la empleada Miriam y le avisé que no vaya, porque como habiamos trasnochado, le avisé por WhatsApp", explicó respecto del aviso que le dio a la trabajadora de casas particulares que cumple funciones en la casa de Moyano.

También aseguró que "probó droga hace un tiempo", pero que "no fue" con el secretario gremial del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y afines (SUTPA).

"Venía con cambios en el estado de ánimo y no fue una buena mezcla", contó Candela, quien describió lo sucedido como "un brote psicótico" y que no recuerda "ni haber estado mal".

Durante el martes y miércoles hubo manifestaciones públicas del abogado Diego Storto, a quien ella conocía luego de su relación anterior con el músico Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. Sin embargo, este jueves, la joven negó que hubiera sido su abogado y se presentó con Roberto Herrera en la fiscalía, que lo hizo como acompañante y tampoco pidió ser parte (querella) en el expediente judicial.

"No tuvimos ninguna discusión ni nada por el estilo; ni siquiera tuvimos sexo” , declaró Candela, quien también pidió que levanten las medidas de restricción de acercamiento y comunicación con Moyano ya que quiere verlo.

Respecto del episodio que terminó con la detención del hijo del sindicalista Hugo Moyano, describió: "Sentí que me perseguían cosas, como que alucinaba. Mi mente no estaba ahí, estaba en otro lado, yo quería huir ".

Y siguió: "Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la calle, me fui de la casa por el ascensor, y corrí. Mi recuerdo es correr, sentía que me perseguía, y no sabía ni quien era. Yo le pregunte a la policía si Facundo me estaba corriendo, si era real o una imaginación”.

En relación al consumo de cocaína, la joven intentó desligar a Moyano y dijo: "Yo tenía mi propia droga" . Tampoco dio precisiones sobre el origen de esa cocaína ni cómo la consiguió. "Es algo que se puede conseguir muy fácil, la tenía en mi casa hace bastante, y creo que me la habían regalado".

Por su parte, Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, defensores de Moyano, presentaron un escrito pidiendo que levanten las medidas de restricción de acercamiento y usaron como fundamento las declaraciones de Candela, tanto frente a la fiscal Florencia Nocerez como a la psicóloga que la entrevistó en el Hospital Pirovano, en las que negó cualquier episodio de violencia.

"En ambas declaraciones ha manifestado contundentemente que el trato es cordial y respetuoso y que nunca hubo situaciones de violencia con nuestro defendido, ni verbal ni física. A ello se agrega que definió la relación entre ellos -noviazgo- también fue corroborada por nuestro asistido al momento de prestar declaración", argumentó.

Todo empezó el martes cuando un llamado al 911 a las 5:03 de la mañana, alertó por un incidente en un departamento de la Avenida Del Libertador al 5400, en Belgrano.

Candela había salido corriendo del lugar descalza y vistiendo únicamente un body de red, en un estado de alteración y pidiendo ayuda en la calle.

Por su parte, Moyano la siguió pero la joven parecía escapar también de él.

La policía los interceptó a unos 400 metros, en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. Candela fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano y Moyano quedó detenido durante 15 horas por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

El informe de la médica legista constató que la joven modelo no presentaba marcas de golpes , solo una raspadura en la rodilla producto de una caída al tropezar en la calle.

Aunque en un primer momento trascendió que la joven refirió ante oficiales haber sido agredida, luego declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad que el episodio se debió a un brote por el consumo de sustancias durante varios días.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín