Bullrich cargó contra el peronismo, recordó compras fiscales de Néstor Kirchner y en la chicana se cruzó fuerte con Jorge Capitanich

Luego de mas de 11 horas de sesión en el senado donde se debatía la media sanción a la ley de Propiedad Privada, Patricia Bullrich, como última oradora, en su alocución recordó a Néstor Kirchner y su compra de tierras en el sur que fueron vendidas al grupo Cencosud, de Chile, y chicaneó: " Córtenla con la hipocresía por favor ".

"Pérdida de soberanía es tener una base China en Neuquén que la votaron y aprobaron. Esto fue votado durante el gobierno del kirchnerismo. Le regalamos un sector de Argentina, al gobierno chino. Es el único pedazo del país, aparte de las Islas Malvinas, donde no rigen las reglas argentinas. O sea, la pérdida de soberanía la regalaron ustedes (apuntando a la bancada kirchnerista)".

"Acá un senador habló de la arquitectura del coloniaje. Qué más coloniaje se puede ser que regalar tierras fiscales a los amigos y atravesar un proceso penal por eso . Esto es apropiarse de todo para repartirlo a los amigos del Poder", comenzó Bullrich.

Y siguió: "Le voy a dar un ejemplo: en 1951 durante el gobierno del general Perón, el Estado Nacional cedió 13.500 hectáreas de tierras fiscales en torno al Lado Escondido a Eliseo Montero, de nacionalidad chilena. En ese momento, Santa Cruz era territorio nacional - enumeró Bullrich -. Décadas después, en 1996, los herederos vendieron esa tierra a Lewis, también durante un gobierno peronista. Así que un poquito de historia no hace mal" , chicaneó.

En la exposición, Bullrich continuó enumerando: "En 1991, un gobierno peronista le dio al grupo Benetton 900 mil hectáreas. Durante el kirchnerismo, 410 mil hectáreas fueron a parar a Lázaro Báez, que era un empleado municipal que tenía un Falcon del 72. Tiene 410 mil hectáreas que ahora se las van a sacar", siguió.

Fue en modo chicana, en la recta final del debate por la ley de Propiedad Privada que obtuvo media sanción en el Senado.

"Néstor Kirchner, en el año 2006, compró 20 mil metros de tierras fiscales a 7 dólares y medio el metro cuadrado. Tierras fiscales. Un gobernador. Las compró por 150 mil dólares. Esos 20 mil metros cuadrados fueron vendidos al grupo chileno Cencosud , en 2008, a 2.400.000 dólares. Es decir, que en dos años, ganó 1.500% con la tierra fiscal. Eso no es defender la soberanía - enfatizó -. El estatuto legal del coloniaje, es Santa Cruz, es eso. Para el senador que lo dijo", chicaneó Bullrich.

Y siguió: "Una senadora nacional, que está acá, compró más barato que Néstor Kirchner. Le ganó. Compró el metro cuadrado a 6.58 dólares. Perdió Néstor y ganó la senadora. Se robaron las tierras fiscales, se las repartieron entre los amigos del poder ".

Luego, la chicana cambió de dirección y fue hacia el Norte del pais: "Y otro senador en la provincia del Chaco, que está por acá, está procesado por entrega irregular de tierras fiscales a los amigos del poder, desde junio de este año. Más de 3.600 hectáreas . (Capitanich quería responder y hacía ademanes desde su banca hacia Bullrich, pero tenía su micrófono apagado). Y tienen licencia moral de soberanía", se burló Bullrich. Capitanich volvió a intentar interrumpir y recibió un corte abrupto de la senadora libertaria: "Callate, si estás procesado por tierras fiscales".

Bullrich pudo continuar unos minutos más, hasta que se le dio la palabra a Jorge Capitanich, quien retrucó: "No voy a entrar en algo que está fuera de contexto y de lugar. Durante la sesión me sentí agraviado en innumerables intervenciones", le contestó el exgobernador chaqueño.

Y le aclaró a Bullrich: "Se trata de cuatro adjudicaciones en venta de casi ocho mil títulos de propiedad de la tierra que en Chaco fueron legalmente adjudicadas y siguiendo un procedimiento de carácter formal siguiendo la ley de Tierras 471. Pero, resulta ser que hicieron una operación planteando que cuatro de los títulos de adjudicación en venta estaban vinculados a supuestos amigos del Poder, lavado de activos, nos tiraron todo el Código Penal. Y, la verdad, como uno sabe y está acostumbrado a este tipo de operaciones políticas, nosotros estamos cumpliendo lo que corresponde", explicó.

Y cerró "Ya el juez resolvió de una manera planteando la exclusión de ciertas tipificaciones delictivas y eso va a se va a resolver en la Cámara Federal. Terminemos con estas operaciones y de mentiras sistemáticas. Simplemente porque tiene que ver con el buen nombre y honor de las personas. Pido que se me respete como yo respeto al pleno y si no les gusta mis argumentos políticos, me rebaten políticamente. Sin agraviar".

Fuente: Clarín