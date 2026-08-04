Declaró la presunta víctima de Facundo Moyano: dijo que no fue golpeada ni encerrada

Candela Arizaga , la presunta víctima de Facundo Moyano , declaró ante personal de la Policía de la Ciudad y negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. Arizaga, de 23 años, declaró en el hospital Pirovano, donde había sido trasladada por el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad .

“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes”, explicaron fuentes al tanto de la declaración de la joven.

Una médica legista que revisó a la joven informó sobre una lesión en una de sus rodillas que se pudo haber producido cuando Arizaga cayó en la calle.

La declaración ante los oficiales de la División Protección Familiar difiere de un primer informe policial donde se sostenía que cuando Moyano y Arizaga, que estaba semidesdunada, fueron encontrados en Sucre y Virrey Vertiz, en Belgrano, la joven dijo que había sido agredida.

La investigación de lo sucedido está a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad, quien convaliudó la detención de Moyano. El sindicalista fue imputadoor los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género .

“El fiscal tiene 24 horas, prorrogables por otras 24, para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho. Luego, le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva ante el juzgado interventor”, explicaron fuentes judiciales.

Fuente: La Nación