Detuvieron a Facundo Moyano, imputado de haber agredido a una mujer en su departamento de Belgrano

El sindicalista Facundo Moyano fue detenido y trasladado a la Comisaría Vecinal 13A durante la madrugada de este martes luego de un llamado al 911 que alertó sobre un episodio de violencia en su departamento del barrio porteño de Belgrano . Las autoridades investigan una presunta agresión a quien sería su pareja, Candela Arizaga .

A primera hora de la mañana, el auxiliar fiscal Julián Pistone dispuso la detención formal de Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad , según informaron fuentes del caso a LA NACION.

En principio, el hijo de Hugo Moyano , jefe del Sindicato de los Camioneros, quedó alojado en la comisaría 13 A a la espera de lo que disponga la fiscalía, que ya ordenó las primeras medidas de prueba: hacerse de las filmaciones que pueda haber del hecho, citar a los primeros testigos -entre ellos, el encargado del edificio- y escuchar a la presunta víctima cuando ella esté en condiciones.

La fiscalía tiene 24 horas (prorrogables por otras 24) para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho. Luego, le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva a la Justicia .

Según pudo saber LA NACION por el parte policial, el encargado del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, identificado como Nahuel Astrada , relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT Hugo Moyano había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer.

Ambos fueron interceptados a unas cuadras, en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes .

Arizaga , de 23 años , fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— permanece internada .

El exdiputado nacional estuvo acompañado, esta mañana, por su hermano Hugo Moyano , abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria. De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION , la defensa del caso podría quedar a cargo de un abogado penalista cercano a la familia del sindicalista.

Mariana y Marcelo, dos vecinos de la zona, afirmaron haber oído la discusión y el pedido de ayuda de la joven agredida. “Se escuchó pasar a una mujer corriendo y gritando. Decía ‘ayuda, auxilio’. Se escuchaban los gritos y nos despertó”, relataron en diálogo con radio Mitre .

Horas después, trascendió un video capturado por una persona en la vía pública que muestra a la joven corriendo de forma desorientada y semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano. En las imágenes, Arizaga camina por la vereda y luego cruza al otro lado en medio del tránsito que circula por la calle.

Facundo Moyano vivía en una torre en San Telmo hasta que se casó con la modelo Eva Bargiela , en 2021. Ese año se mudaron al barrio de Belgrano, al edificio donde habría ocurrido el incidente por el que está demorado. Moyano y Bargiela se separaron en septiembre de 2023.

Desde sus inicios, Moyano intentó combinar su actividad política y sindical con el jet set. Así como frecuentaba canales de televisión por asuntos políticos, también su nombre circulaba en los programas de chimentos. Tuvo algún affaire con la diva Susana Giménez y se le conocieron romances fugaces con otras modelos.

Facundo Moyano tiene hoy 41 años y es el referente del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (Sutpa) , donde tiene el poder desde 2009.

Es uno de los siete hijos que tuvo Hugo Moyano , el histórico jefe del Sindicato de los Camioneros y exlíder de la CGT. Nació durante una Navidad en Mar del Plata. Su madre fue la segunda pareja que tuvo Hugo Moyano.

Facundo Moyano fue diputado nacional durante 10 años , fundó en 2006 el Sutpa a partir de una gestión de su padre con el kirchnerismo y siempre se diferenció en el clan familiar por su alto nivel de vida.

En 2021, después de 10 años, renunció a su banca de diputado nacional con un mensaje de desacuerdo a La Cámpora . Volvió de inmediato a la jefatura del Sindicato de Peajes, donde por dos períodos había dejado la conducción en manos de Sergio Sánchez , primero, y Florencia Canebate , después.

Fuente: La Nación