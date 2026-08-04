Cristina Mora de Aragón, veterinaria: “Un loro tiene una vida emocional compleja, necesita interacción de calidad y estímulos”

Después de los perros y gatos , los loros se encuentran entre las aves más elegidas para tener como mascotas . Sin embargo, especialistas en animales exóticos advierten que muchas personas desconocen sus verdaderas necesidades y terminan cometiendo un error que puede afectar seriamente su bienestar.

Por esa razón, Cristina Mora de Aragón , veterinaria especializada en animales exóticos, explicó: “Son animales con una vida emocional y cognitiva muy compleja, con unas necesidades sociales enormes. Necesitan interacción diaria de calidad, estímulos constantes y una rutina estable “.

En ese sentido, agregó: “Algunas especies pueden acompañarnos durante varias décadas, por lo que convivir con un loro implica asumir un compromiso a muy largo plazo . No es una decisión puntual, sino una relación que puede acompañar a una persona durante una parte muy importante de su vida“.

La veterinaria destaca que el loro no es una mascota para cualquier casa, sino de un animal que demanda tiempo , dedicación y cuidados permanentes .

Entre otras cosas, su habilidad para hablar y repetir palabras es solo una parte de todo su potencial. “Detrás de esa conducta hay un animal con una inteligencia enorme y con unas necesidades muy concretas“ , aseguró.

“Esa misma inteligencia requiere enriquecimiento , interacción , estabilidad y una convivencia adaptada a sus características“, comentó la veterinaria.

“Los loros son capaces de aprender rutinas , reconocer a las personas con las que conviven , anticipar situaciones y comunicarse a través de vocalizaciones y de un lenguaje corporal muy elaborado", detalló.

La especialista advierte que un loro aburrido o aislado puede desarrollar distintos problemas de comportamiento. Entre los más frecuentes se encuentran:

“La inteligencia no es el problema. El problema aparece cuando no sabemos responder a ella ”, concluyó Cristina.

Fuente: TN