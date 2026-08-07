Buscan desesperadamente a una adolescente de 14 años que desapareció en Mar del Plata

ZONALES

Una adolescente de 14 años es intensamente buscada en Mar del Plata luego de desaparecer el miércoles por la noche. Se trata de Avril Nerea Fasciglione, quien fue vista por última vez alrededor de las 20 en la zona de Garay y Jara.





Según contó su mamá, la joven se encontraba en el departamento de su padre y, aprovechando que él se estaba bañando, salió del lugar sin que nadie lo advirtiera. La familia sospecha que habría pedido un Uber utilizando un celular que consiguió, ya que no tenía teléfono propio.





La mujer explicó que no es la primera vez que Avril se ausenta junto a un adolescente de 15 años. Sin embargo, en esta oportunidad el joven aseguró que nunca llegó a encontrarse con ella, lo que incrementó la preocupación de sus familiares.





Avril mide aproximadamente 1,58 metros, tiene el cabello rubio y largo hasta la mitad de la espalda, un pequeño tatuaje en un brazo y un piercing en el ombligo. Al momento de su desaparición vestía un pijama rosa, un buzo de plush rosa y zapatillas Adidas blancas.





La familia solicita la colaboración de la comunidad. Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 223 553-7405 o al 911.