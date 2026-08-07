Lo dicen especialistas: los 4 errores típicos que arruinan el palo de agua, una de las plantas más vistosas y menos problemáticas

El Palo de agua es una de esas plantas que destaca por sus grandes hojas con un color verde bien vivo, aunque en algunos casos puede empezar a mostrar cierto deterioro, y algunos detalles ayudan a conocer la razón detrás de esto.

Aunque también se la conoce como Tronco de Brasil, la Dracena fragans es una planta originaria de África tropical, situada en países como Costa de Marfil, Sudán, Angola y Mozambique. Por ello requiere de una serie de cuidados para evitar que sufra al no estar en su hábitat.

En concreto, los especialistas hablan de 4 errores clásicos que pueden arruinarla . Desde el clima favorito hasta los tiempos de riego, e incluso estas señales de que se está cometiendo un error.

Muchas veces las plantas presentan ciertas características que nos hacen dar cuenta que están enfermas o que reaccionan negativamente a los cuidados. Esto pueden ser puntas secas, manchas marrones o directamente hojas caídas.

Si uno no tiene experiencia cuidando plantas, lo normal es pensar que la falta de riego causa estas reacciones, pero la realidad es que cada síntoma puede tener una razón diferente , lo mismo que las diferentes especies tienen cuidados distintos.

En el Tronco de Brasil o Palo de agua, hay cuatro errores comunes que pueden llevar a que la planta muera o no se desarrolle correctamente, tal como lo detalla la cuenta de Instagram @tumundoplantil, que tiene más de 180 nil seguidores.

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Si las puntas están secas o tiene manchas marrones , esto se debe a falta de luz. Esta planta necesita mucha luz indirecta , porque la directa quema sus hojas. Por esto, es necesario chequear la ubicación en el hogar, para que esté en una zona donde entre el rayo del sol, pero que tenga un vidrio para amortiguar el calor fuerte.

Si las hojas están amarillas o caídas (mirando para abajo como si estuvieran tristes), esto es provocado por el exceso de agua . La regla del riego para el Tronco de Brasil es sencilla, solo aplicar cuando el sustrato esté seco. En verano necesitará que sea más seguido -2 0 3 veces por semana-, pero en invierno aguanta bastante, entre 10 a 15 días.

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Por otro lado, si la hoja parece que pierde color, como si estuviera apagándose, esto puede deberse al ambiente. El Palo de agua requiere de temperaturas estables y de humedad media , por lo que, si no se cumplen estas características, puede ocasionar este problema.

Para evitar esto, muchas veces no se tienen en cuenta ciertos aspectos del hogar, como el aire acondicionado en verano o invierno, o las fuertes correntadas de viento. Estas condiciones pueden generar un fuerte estrés en la planta.

Por último, las hojas deben limpiarse cada tanto, para que no se acumule el polvo que se genera en el aire. Se debe utilizar agua reposada y hacerlo con extremo cuidado para no dañar la planta. Esto debe hacerse cada unos días, aunque mucho dependerá de la suciedad que se acumule.

Más allá de los problemas que pueden aparecer al cuidar el Tronco de Brasil o Palo de agua, esta planta tiene una capacidad de adaptación y resistencia que la hacen una opción muy buena para personas sin tanta experiencia en el cuidado del jardín. Además, es fácil de cultivar y puede estar en interior o exterior.

Siguiendo las recomendaciones de cuidado, desde la ubicación para que reciba luz indirecta hasta el período de riego, y sumando una buena mezcla de abono natural sin muchos químicos, será sencillo mantener esta planta con un buen desarrollo y sin enfermedades que la puedan afectar.

Fuente: TN