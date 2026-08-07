Para qué sirve poner papel aluminio en el colchón y por qué algunos expertos dicen que es importante hacerlo

El uso de papel aluminio en el colchón se posiciona como una buena alternativa para mejorar el descanso. Aunque para muchos puede parecer una práctica extraña, algunos expertos en medicina oriental afirman que este método podría favorecer un sueño más reparador gracias a sus supuestos efectos sobre la energía corporal.

La técnica tiene origen en antiguas creencias de la medicina tradicional china, un sistema que considera que el organismo está recorrido por canales de energía conocidos como meridianos. De acuerdo con esta filosofía, cuando ese flujo energético está en equilibrio, el cuerpo y la mente funcionan de manera más armónica.

Si bien no existen evidencias científicas sólidas que respalden estos beneficios y aunque la medicina convencional no recomienda esta práctica como tratamiento para los trastornos del sueño, el método aún despierta interés en distintos países.

La medicina tradicional china sostiene que el cuerpo humano posee una energía vital que circula a través de una red de meridianos. Según esta visión, cuando ese flujo se altera pueden aparecer molestias físicas, tensión y dificultades para descansar.

Dentro de ese contexto aparece la práctica de colocar papel aluminio debajo de las sábanas o entre distintas capas del colchón con el objetivo de favorecer el equilibrio energético.

Los expertos que defienden este método aseguran que el papel aluminio funciona como un conductor capaz de reflejar y redirigir la energía corporal . De acuerdo con esta creencia, al ubicarlo en zonas específicas del colchón se favorecería una distribución más equilibrada de esa energía, lo que ayudaría a alcanzar un descanso más profundo y una mayor sensación de bienestar al despertar.

Otro de los argumentos está relacionado con las propiedades aislantes del aluminio. Este material contribuye a conservar el calor corporal , por lo que, según esta tradición oriental, genera un ambiente más confortable para dormir.

El calor es considerado un elemento terapéutico dentro de la medicina china, ya que se lo asocia con la relajación muscular, la disminución de la tensión y una mejor circulación.

También están aquellos que afirman que el papel aluminio podría actuar como una barrera frente a los campos electromagnéticos emitidos por distintos dispositivos electrónicos del hogar. Sin embargo, esta afirmación tampoco cuenta con respaldo científico suficiente y no forma parte de las recomendaciones de los organismos especializados en salud, por lo que solamente debe interpretarse como una creencia propia de estas prácticas tradicionales.

Para aplicar este método se recomienda limpiar y secar bien el colchón antes de colocar varias láminas de papel aluminio en las zonas indicadas por los especialistas. Luego se deben cubrir las sábanas para evitar que se desplacen durante la noche.

Aunque muchas personas aseguran que se sienten más cómodas con esta técnica, no existen estudios concluyentes que demuestren que mejore el sueño o la salud, por lo que no reemplaza los hábitos recomendados para lograr un descanso de calidad .

Otra recomendación que suele circular en el ámbito doméstico consiste en colocar papel aluminio dentro de la alacena . En este caso, el objetivo no está relacionado con el descanso, sino con el cuidado de los alimentos y la protección de los muebles frente a distintos factores del ambiente.

Algunas personas utilizan láminas de papel aluminio para cubrir estantes porque ayudan a proteger la superficie de manchas provocadas por aceites, harina o líquidos que puedan volcarse. Además, permiten una limpieza mucho más rápida, ya que alcanza con reemplazar el papel cuando se ensucia, lo cual evita que la suciedad quede impregnada en la madera o en otros materiales.

También existe la creencia de que el brillo del aluminio puede contribuir a mantener alejados algunos insectos de los espacios de almacenamiento, aunque este efecto no cuenta con evidencia científica que lo respalde. Más allá de eso, su uso como revestimiento protector todavía es una alternativa práctica y económica para conservar la alacena en mejores condiciones y simplificar las tareas de limpieza del hogar.

Fuente: TN