Zago sobre Adorni y su interpelación: “Daremos quórum porque nos sentimos muy tomados de boludos, pero seguro cae antes de la sesión”

En medio del escándalo por los viajes, ahorros y propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el diputado por el bloque MID y exaliado libertario Oscar Zago confirmó que su espacio dará quórum para tratar la interpelación contra el funcionario nacional, ya que se sienten "muy tomados de boludos" por las explicaciones brindadas hasta el momento sobre su situación patrimonial.

" Vamos a dar quórum y vamos a acompaña r para que por lo menos se haga venir para una interpelación porque nos sentimos muy tomados de boludo s. Vino y nos mintió", sentenció Zago al justificar la decisión de acompañar la sesión impulsada por la oposición para que el funcionario nacional responda ante el Congreso de la Nación.

Consultado acerca de si votaría para removerlo de su cargo como ministro coordinador, respondió: "Se tiene que ir solo, no hay que removerlo. El tema Adorni está terminado".

En declaraciones a Futurock , el diputado precisó: "Nosotros no acompañamos la anterior vez porque lo dejamos en manos del Gobierno nacional para que le tome la renuncia que había presentado. No se la tomaron".

"Ahora vamos a dar quórum y vamos a acompañar para que por lo menos se haga venir para una interpelación porque nos sentimos muy tomados de boludos. Vino y nos mintió…Cuando se fue, al otro día y al otro día. Seguía haciendo declaraciones y fue todo distinto de lo que nos venía a contar a los diputados ", argumentó.

En ese marco, el diputado del MID ejemplificó: "Ya es por demás. Esto es como si te enterás que tu mujer te mintió el año pasado o el anterior, entonces vos decís ‘c he, si me mentiste qué me vas a decir ahora’. El problema del jefe de Gabinete es que fue mintiendo y descaradamente. En un programa decía una cosa y en el otro decía otra y a los diputados les decía otra sobre el mismo tema".

Para Zago, la moción de censura difícilmente prospere en el Congreso porque no contará con el respaldo del oficialismo. " No va a haber moción de censura porque no te va a acompañar el oficialismo ", sentenció el diputado, aunque sostuvo que el jefe de Gabinete dejará el cargo antes de que la iniciativa llegue al recinto.

En ese sentido, el referente del MID argumentó: "No van a estar los números porque el oficialismo tiene 94. Salvo que en el oficialismo dejen de ser hipócritas y todos los que dicen que se tiene que ir estén del lado de la moción de censura. Sería sacarle el problema al gobierno".

"Estoy convencido de que el Gobierno no va a querer pagar más costo y hoy sí se va" , arremetió el exjefe de la bancada libertaria en la Cámara baja. En ese sentido, cuestionó el plazo fijado para tratar el tema en Diputados: "Es una trampa que sea el 23 (de junio). ¿Por qué le damos tanto tiempo?", planteó.

Ante la pregunta puntual acerca de si consideraba que Adorni podría abandonar el cargo antes de la sesión prevista para el próximo 23 de junio, respondió: " Seguramente, porque también es parte de la interna del Gobierno esto de haberle dado un plazo más . Ahí entran algunos vivillos también".

"Hay una interna. El Presidente no está en la interna, el Presidente está por encima de todo, pero hay una gran interna", aseguró al ser consultado sobre las razones por las que Adorni aún continúa en funciones. No obstante, evitó pronunciarse sobre la posición de Javier Milei respecto de las acusaciones contra el jefe de Gabinete.

Fuente: Clarín