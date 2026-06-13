Detuvieron a un funcionario de La Plata acusado de golpear y abusar de su expareja: investigan un historial de denuncias por violencia de género y acoso en la municipalidad

Un director de la Municipalidad de La Plata fue arrestado este viernes acusado de agredir y abusar sexualmente de su expareja, y esto destapó múltiples denuncias por violencia de género acumuladas durante los últimos años dentro de la comuna.

Federico Hernán Pez , quien hasta el viernes se desempeñaba como director de Información Territorial, fue detenido por orden del juez de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, luego de una denuncia presentada por su expareja.

Según consta en la investigación, la mujer denunció haber sido golpeada durante una discusión y terminó internada en una guardia hospitalaria con lesiones visibles, entre ellas un hematoma en uno de sus ojos. Además, aseguró haber sido víctima de abuso sexual.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 13, a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, y fue caratulada provisoriamente como lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género en concurso con abuso sexual. Fuentes judiciales indicaron que el acusado optó por no declarar durante la indagatoria.

En las últimas horas, la Justicia rechazó además un pedido de excarcelación presentado por su defensa, por lo que continuará detenido mientras avanza la investigación.

Sin embargo, el expediente actual es apenas una parte de un cuadro más amplio. Documentación incorporada a la causa revela que Pez acumula numerosos antecedentes judiciales y denuncias vinculadas a hechos de violencia contra mujeres.

De acuerdo con información remitida por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, existen múltiples intervenciones institucionales y expedientes iniciados por distintas denunciantes. El organismo manifestó ante la fiscalía una "profunda preocupación" por el nivel de riesgo detectado y advirtió sobre la existencia de un presunto patrón sistemático de violencia por razones de género.

Entre los antecedentes aparecen causas por amenazas, lesiones, abuso sexual, daños y otros episodios que tramitaron tanto en el fuero penal como en el de Familia. En total, según fuentes judiciales, figuran al menos 15 causas penales y más de una decena de expedientes vinculados a situaciones de violencia familiar y de género.

Uno de los casos que volvió a cobrar relevancia durante la investigación actual remite a 2021, cuando una trabajadora denunció al funcionario por presunto acoso laboral y sexual. Según la presentación, Pez habría utilizado su posición jerárquica para ejercer presión sobre la empleada y protagonizado conductas consideradas intimidatorias.

También trascendieron denuncias de otras jóvenes que trabajaban en el área de Información Territorial. Algunas de ellas relataron ante la Justicia haber sufrido insinuaciones, situaciones de hostigamiento y conductas inapropiadas vinculadas con la relación de poder que mantenía el funcionario dentro de la dependencia municipal.

En otro expediente iniciado durante 2025, una mujer aseguró haber padecido durante meses comentarios de contenido sexual, contactos físicos no consentidos y presiones relacionadas con su situación laboral. La denuncia también describió una relación asimétrica de poder derivada del cargo que ocupaba el acusado.

El Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual participó de las actuaciones y el Ministerio de Mujeres bonaerense tomó intervención de oficio a través de su área especializada en casos críticos.

Mientras tanto, varias de las denunciantes se presentaron en sede judicial para solicitar que el imputado continúe detenido y reclamar nuevas medidas de protección. El abogado Axel Daniel Hurtado, representante de una de las mujeres que declaró en la causa, sostuvo que existirían más víctimas y remarcó la importancia de garantizar mecanismos de resguardo para quienes aportaron testimonios ante la Justicia.

Con el funcionario apartado de su cargo y privado de su libertad, la investigación avanza ahora sobre un conjunto de acusaciones que, por su gravedad y por la cantidad de antecedentes que comienzan a salir a la luz, generan fuerte repercusión política y judicial en la capital bonaerense.

Fuente: Clarín