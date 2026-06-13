Guerra de canales: los medios argentinos envían más de 200 periodistas, figuras y personal técnico a cubrir el Mundial

El Mundial de Fútbol arrancó y más de 200 periodistas, productores, camarógrafos y personal técnico de la Argentina se instaló en México, Canadá y, sobre todo, los Estados Unidos, para compartir con la audiencia no solo los partidos, los entrenamientos y los resultados deportivos, sino también el color y todo el contexto que rodea a esta competencia global y a los hinchas que se movilizan apoyando a la Selección Argentina.

Los medios ya pusieron en marcha sus operativos especiales. Con la Selección instalada en Kansas durante la fase de grupos, los canales apuestan a enviados propios, estudios remotos y una cobertura multiplataforma que combine televisión, streaming, sitios web y redes sociales.

La empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA), que maneja Radio Nacional y la TV Pública, no enviará ningún equipo de periodistas para transmitir el Mundial, ya que firmó un contrato con DirecTV y Torneos por los derechos para retransmitir 10 partidos , incluyendo todos los que juegue la Selección Argentina, pero no podrán incluir relatores,

Una novedad que tendrá ahora la TV Pública será la transmisión de los partidos de la Selección por YouTube, pero con un mecanismo especial que acordó ese gigante tecnológico -propiedad de Google- con la FIFA.

Es que el canal de streaming de la TV Pública va a transmitir en vivo y directo hasta los primeros 10 minutos de cada partido, con comentarios y publicidad propia. El resto del partido seguirá con una transmisión estilo radial, desde los estudios, con relatos y comentarios, incluyendo algunas imágenes, no solo de la Selección Argentina, sino también de otros 11 partidos en la primera etapa de grupos, hasta fin de mes, y luego armarán un nuevo cronograma, en función de los equipos que vayan clasificándose para las siguientes rondas del Mundial.

Lo harán desde el próximo lunes en el programa "Leo Tour", por la TV Pública en YouTube, que ya viene transmitiendo todos los partidos en los que participa el capitán de la Selección Argentina, Leo Messi. También habrá otra cobertura del streaming, con Facundo Ventura y Jonatan Conde , que son del equipo de "Cinco de Copas", junto a un grupo de influencers que en estos días se está terminando de definir.

TN es el canal de noticias que realizó la presentación más detallada de su equipo , que compartirá con El Trece (el canal de aire de Grupo Clarín ). Dominique Metzger ya está cubriendo el día a día de la selección desde Kansas, mientras Marcelo Fiasche y Juan Butvilofsky están en Miami. Además, Nicolás Singer sigue de cerca la preparación del conjunto de Scaloni y Pablo Brunetto estuvo en México cubriendo el partido inaugural y luego seguirá a la Selección Argentina en Kansas y Dallas.

El despliegue también incluye a Daniela Lichinizer y a Victoria Balvin para las redes sociales del canal de noticias de Grupo Clarín . "El equipo se completa con camarógrafos y técnicos. En total son más de 25 personas", dijeron desde TN.

Nico Singer vivió uno de los momentos más ásperos en la previa del Mundial, en Alabama, cuando fue echado de la conferencia de prensa que iba a dar Scaloni para hablar del amistoso con Islandia, minutos antes de su inicio. “Fue una situación absolutamente periodística que indudablemente compete a áreas de dirigentes o algo por el estilo”, expresó el

En Grupo América, la cobertura se concentra bajo la marca Guardianes de la Gloria , que integra a A24, América TV y su radio deportiva La Red, junto a las plataformas digitales del grupo, desde Estados Unidos y una programación enfocada en la actualidad de la Selección.

La apuesta de Grupo América es combinar la información deportiva con móviles en vivo, análisis y contenidos digitales, con las figuras de todo el grupo viajando en forma escalonada. Los primeros en llegar fueron Leo Paradiso y Martín Salwe , que abrieron el búnker televisivo de América TV y A24 a principios de junio.

Luego viajan Marcelo Palacios, Leo Gentili, Germán García Grova, Santiago Cantenys, Daniel Baretto, Gustavo Yarroch, Majo Lezcano y Alejandro Calumite , entre otros de Grupo América, en los días previos al debut de la Selección Argentina. Y las figuras centrales, como Gustavo López, Toti Pasman, Hugo Balassone, Martín Arévalo, Gustavo Cima y Daniel Fava viajan en forma escalonada, según avance el fixture de la Selección, para relatar en vivo desde los estadios.

Un caso especial es el de Gustavo López , que estará en simultáneo para el canal deportivo ESPN y para la radio de Grupo América, La Red.

Es que ESPN apostó a una de las coberturas más ambiciosas del Mundial, con un equipo de más de 30 periodistas y figuras del mundo del fútbol para transmitir 30 partidos y programas especiales. Encabezan los relatos Mariano Closs y Sebastián Vignolo , mientras que Diego Latorre, Gustavo López, Marcelo Espina, Sergio "Kun" Agüero, Marcelo Gallardo, Carlos Tévez y Oscar Ruggeri aportarán análisis y comentarios a lo largo del torneo.

La cobertura también contará con la participación de Miguel Simón, Alina Moine, Morena Beltrán, Luciana Rubinska, Pablo González, Martín Souto y Matías Martin, entre otros integrantes del plantel periodístico de ESPN, que complementa las transmisiones con una programación especial para esa señal y Disney+, con análisis, entrevistas y contenidos exclusivos desde Estados Unidos, México y Canadá.

Pero DirecTV es el que cuenta con la mayor cantidad de enviados especiales, ya que anunció el despliegue de 80 periodistas y personal técnico para cubrir los 104 partidos que se jugarán en las tres sedes del Mundial y que planea transmitir por su canal deportivo DSports, el canal de streaming DGO y su emisora DSports Radio.

Algunas de las figuras que están en el canal de streaming DGO son Andy Kusnetzoff, "Pampita" Ardohain, Zaira Nara, "Pollo" Álvarez y Lola Latorre . También están en el ecosistema de medios de DirecTV el exarquero Sergio Goycochea, quien habla desde su experiencia como una de las estrellas del Mundial '90; y el periodista Enrique Macaya Márquez , quien cubre su 18° Mundial consecutivo, con un récord periodístico a sus 91 años de edad.

Los principales enviados del canal DSports son Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, Claudio Husain, Sol Rivas, "Toti" Pasman, Juan José Buscalia, Manu Olivari, Julián Fernández y Marcelo Benedetto.

Fue Benedetto quien logró una de las imágenes virales de los cronistas argentinos en el primer día del Mundial, cuando abandonó un móvil en vivo en la previa de la ceremonia inaugural en México, para sacarse una selfie con Shakira , cuando ella estaba terminando de ensayar en el césped del Estadio Azteca. Ese momento se viralizó, ya que en ningún momento se interrumpió la transmisión y el camarógrafo que acompañó a Benedetto captó toda la secuencia.

TyC Sports también desembarcó con un amplio equipo periodístico para seguir de cerca el Mundial. La cobertura de los partidos de la Selección Argentina está encabezada por el relator Hernán Feler y el comentarista Ariel Senosiain , mientras que Gastón Edul tiene un rol central desde los estadios, zonas mixtas y conferencias de prensa, con información permanente sobre el día a día del equipo de Lionel Scaloni. La señal deportiva también desplegó cronistas y móviles en las principales sedes para cubrir el color de los hinchas argentinos y el clima que rodea al torneo.

Además de la transmisión de todos los encuentros de la Selección y un total de 52 partidos, TyC Sports programó una cobertura especial durante las 24 horas con sus principales figuras periodísticas. La propuesta incluye análisis, debates, entrevistas y contenidos exclusivos para televisión, web, redes sociales y TyC Sports Play, en lo que representa uno de los mayores despliegues de la señal desde la consagración argentina en Qatar 2022, ahora ya integrado al grupo de canales de DirecTV .

Telefe preparó una cobertura especial, con un equipo encabezado por Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y Sofía Martínez en las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina. Desde Estados Unidos, México y Canadá, la emisora desplegó enviados especiales para seguir el recorrido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, con cobertura desde los estadios, los entrenamientos y los principales centros de actividad del torneo.

La propuesta mundialista del canal de Gustavo Scaglione y José Luis Manzano incluye la transmisión de 32 partidos, con una programación diaria dedicada al campeonato, con análisis, entrevistas y contenidos para televisión y plataformas digitales. Tendrá un programa por streaming integrado por Maxi López, Grego Rosello y El Turco Husaín, que sumarán su experiencia, conocimiento táctica y la intimidad del torneo, con "Andá Pa Allá", un formato ágil y cercano a la audiencia.

El equipo se completa con Manuel Olivari, Nicolás Haase y Leandro Buonsante, mientras que La Tora Villar y Nacho Juliano aportan el color de las tribunas y el contacto con los hinchas argentinos. A su vez, Marley e Ian Lucas recorren las ciudades anfitrionas con informes especiales sobre la cultura local y el ambiente que se vive alrededor del Mundial. De esta manera, Telefe busca combinar la cobertura periodística de los partidos con contenidos de entretenimiento, una fórmula que ya le dio buenos resultados durante el Mundial de Qatar 2022.

En C5N, uno de los primeros periodistas en desembarcar en Estados Unidos fue Diego Costa, conductor de "C5N en tu barrio". Desde Dallas comenzó a realizar informes especiales vinculados al recorrido de la Selección, el clima de los hinchas argentinos y las historias que rodean al Mundial, así como la gastronomía de cada ciudad. El canal prevé reforzar esa cobertura a medida que avance el torneo.

"Al no ser un canal en el que el deporte sea lo central, la idea es apuntar a una cobertura centrada en la gente, en los hinchas. Seguir a la scaloneta por cada sede con los argentinos que estén allá", dijeron a Clarín fuentes de C5N. Y agregaron que, la pata periodística deportiva la cubren otros tres enviados especiales: Federico Rodas , con base en Kansas; mientras que Pablo Ladaga y "el Chavo Fucks " siguen los partidos que juegue la Selección.

Este viernes al mediodía Ladaga produjo un momento insólito, cuando pidió un auto sin chofer para ir hasta su hotel, pero el auto de aplicación paró a dos cuadras de donde estaba con su camarógrafo, ambos llegaron tarde y no lograron abrir la puerta del auto, que los esperó un rato y luego se fue, dejándolos de a pie.

La Nación+ también tiene una cobertura especial desde Estados Unidos. Según anticiparon desde el canal, entre los enviados están Robertito Funes Ugarte y Matías "Chiquito" García. La apuesta combina el seguimiento de la Selección argentina con historias de hinchas, notas de color y la cobertura periodística del torneo para la pantalla del canal.

Crónica TV también tiene presencia propia en Estados Unidos. La señal mandó al " Rulo" Schijman, quien recorrerá Kansas, Dallas y Miami. "Vamos a armar un reality show, con más de diez hinchas argentinos", contó a Clarín una fuente de Crónica TV. Y agregó que el objetivo es mostrar cómo viven, qué comen y cómo disfrutan del Mundial, a nivel deportivo y social", en uno de los perfiles históricos del canal, que es la cobertura callejera y el contacto directo con la gente.

El ecosistema de streaming también se suma a la cobertura del Mundial. La estrategia de Luzu pasa por trasladar a los Estados Unidos el equipo casi completo de "Nadie dice nada" -sin Santi Talledo-, el ciclo más exitoso de la plataforma. Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Ángela Torres, Marquitos Giles y Martín Garabal emiten desde las sedes mundialistas para seguir de cerca el recorrido de la Selección Argentina.

Su principal competidor entre los canales de streaming, Olga, presentó una programación especial bajo el lema "El Mundial no se vive solo". La principal enviada es Nati Jota , que recorrerá los Estados Unidos para captar el pulso de los hinchas, las previas y el clima que rodea a cada presentación. Además habrá un despliegue especial, con la participación de Gastón Edul, Paula Chaves y otras figuras del canal.

También estrenará desde Miami la denominada Casa TDT, una convivencia mundialista con Marti Benza, Nico Ferrero, Cami Jara, Giani Odoguardi y Juli Manzotti. Desde el próximo martes -cuando debuta la Selección Argentina- transmitirán de lunes a viernes, combinando la experiencia de compartir un Mundial entre amigos con el formato de reality show y streaming en vivo, en una apuesta que busca complementar la cobertura deportiva tradicional con entretenimiento y cercanía con las audiencias más jóvenes.

Por su parte, el canal de streaming Carnaval, que se creó bajo la sombra del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , anunció una programación especial con Gastón Recondo, Marcelo Benedetto, Daniel Arcucci y el técnico y exfutbolista Martín Palermo, entre otros, que se complementan con los enviados especiales Nacho Genovart y Julián Pérez Regio.

Los casos de Palermo y Benedetto muestran una sinergia entre el canal DSports, de DirecTV, y el canal de streaming Carnaval, de Toviggino, que se muestra no solo en la cobertura de algunos periodistas deportivos y figuras del fútbol para ambos medios, sino también por el rol que tiene Pablo Jiménez , que dirige en simultáneo DSports Radio y Carnaval, el canal de streaming que se le adjudica a Toviggino, del que figura Jiménez en los papeles como uno de sus dueños.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín