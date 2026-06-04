La aberrante frase que Barrelier le habría dicho a la joven que lo denunció en 2025

Antes de ser detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega , Claudio Barrelier había sido investigado en 2025 por una causa por el delito de privación ilegítima de la libertad . En ese momento, la joven, de 20 años, aseguró que el acusado la secuestró, la obligó a desnudarse y la amordazó en la misma casa donde se cree que la adolescente fue asesinada.

En diálogo con TN , la abogada de la denunciante, Mónica Picco, reveló: “ Él cuando la acuesta sobre la cama, le dice yo te tengo que filmar para que esta gente que te va a dar la plata te vea ”.

Por ese expediente, Barrelier estuvo detenido durante 20 días . En mayo de 2025 recuperó la libertad tras pagar una caución de $10 millones y bajo una serie de condiciones impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de contactar a la víctima y la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía.

Según explicó Picco, su clienta conocía a Barrelier desde 2022 , cuando una tía los presentó en una reunión. En ese momento, ella era menor de edad. A partir de ahí, mantuvieron un vínculo esporádico y se comunicaban ocasionalmente por teléfono.

La abogada sostuvo que el acusado se habría aprovechado de la situación económica de la joven para engañarla. “ Él organizó todo un entramado ”, afirmó.

De acuerdo con su reconstrucción, el 5 de mayo del año pasado, cerca de las 2.30 de la madrugada, Barrelier se comunicó con la víctima para pedirle que le guardara una suma de dinero . A cambio, le ofreció $2 millones . “Ella le dijo que no”, dijo la letrada.

Al día siguiente, luego de conversar un poco más, se encontraron en un banco de la ciudad de Córdoba. Según contó Picco, Barrelier ingresó a la entidad y luego le dijo a la joven que fueran hasta su casa para entregarle el dinero que supuestamente debía guardar.

“Cuando llegan al domicilio, cada uno se va en su moto. Mi clienta deja la moto en la vereda. Cuando ingresa, Barrelier saca un arma de una caja y le dice: ‘¿A quién le pasaste la ubicación de que estás acá?’ ”, contó la abogada. La joven respondió que “a nadie”, aunque sí le había compartido su ubicación a su madre y un amigo.

La letrada aseguró que, a partir de ese momento, Barrelier le exigió que se sacara la ropa , la sentó sobre una cama, la ató de manos y pies y le colocó una cinta adhesiva en la boca.

“Le dijo: ‘ La gente que te va a dar la plata te tiene que ver así . Si querés la plata te vas a tener que quedar así’”, contó Picco. Además, sostuvo que antes le había quitado el celular y las llaves de la moto.

La denunciante logró escapar cuando el acusado salió de la casa. “ Ella aprovecha, se desata de los pies y sale corriendo como estaba, en bombacha y completamente desnuda ”, indicó.

Rápidamente, pidió ayuda a unas personas que estaban en la zona. Uno de ellos le prestó una remera y luego se refugió en una barbería ubicada frente a la casa de Barrelier , donde llamó a la policía.

Picco señaló que su clienta cree que el acusado no pretendía abusarla, sino entregarla a otras personas. “ Ella sospecha que la quería entregar a una red de trata . Lo que me manifestó es que él no actuó solo”, dijo.

La abogada también reveló que la joven, que hoy tiene 21 años, quedó profundamente afectada tras el episodio. “ Ella está muy consternada porque me dice: ‘Pude haber sido yo’ ”, indicó en referencia al crimen de Agostina Vega .

Además, aseguró que la denunciante se alejó de los lugares que frecuentaba por miedo y que personas cercanas a ella habrían recibido amenazas por parte de Barrelier . “Ella no volvió a comparecer ante la fiscalía por temor”, explicó.

Finalmente, Picco sostuvo que espera que el avance de la causa permita esclarecer otros posibles hechos vinculados al acusado. “ No sé si buscaba menores, pero sí buscaba víctimas . Yo creo que producto de la investigación se van a descubrir cosas más graves. Este tipo es un monstruo ”, concluyó.

Fuente: TN