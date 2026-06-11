Iba al hospital para dar a luz, atropelló a un motociclista y lo mató

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Un agricultor de 39 años murió luego de que la motocicleta que conducía fuera impactada por una camioneta manejada por una mujer embarazada que se dirigía a una maternidad en pleno trabajo de parto. El hecho ocurrió el lunes en el barrio Nova Canaã, en la ciudad de Boa Vista, estado de Roraima, Brasil.La víctima fue identificada como Kleyton Santos da Rocha. Según informó la Policía Militar, el motociclista circulaba por una avenida principal cuando fue embestido por la camioneta, cuyo conductor habría invadido una vía preferencial.Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) acudió al lugar y confirmó el fallecimiento del hombre. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para las pericias correspondientes.





Las autoridades informaron que la conductora, de 34 años, no posee licencia de conducir. La mujer fue trasladada a la Maternidad Nossa Senhora de Nazareth, donde se sometió a una cesárea y dio a luz a un bebé que nació en buen estado de salud.



La defensa sostuvo que la mujer había salido de su casa con fuertes dolores y contracciones propias del inicio del trabajo de parto en busca de atención médica.



La Justicia determinó que la audiencia de custodia se realice una vez que reciba el alta hospitalaria. El caso fue registrado como homicidio culposo al volante de un vehículo sin licencia para conducir.



