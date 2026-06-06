MADARIAGA: Una mujer denunció que su hijo de 14 años fue agredido por un grupo de adolescentes a la salida de una escuela

MADARIAGA

Imagen ilustrativa





El hecho ocurrió el pasado mes de mayo pero la denuncia se formalizó en las últimas horas. Según supo CNM alrededor de las 13 horas, en la zona de Sarmiento e Ituño un menor fue golpeado cuando se retiraba de la Escuela de Educación Media N° 1.





De acuerdo con el relato, el adolescente fue interceptado por otro estudiante, a quien conocía previamente, junto a un grupo de aproximadamente siete jóvenes más. En esas circunstancias habría recibido golpes en el rostro y los brazos.





La víctima sufrió inflamación en la nariz y rasguños en uno de sus brazos. La denuncia fue acompañada por un certificado médico emitido por una pediatra de guardia.





A partir de las tareas de investigación, se logró identificar al presunto autor señalado en la denuncia, un adolescente de 15 años. Por disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil interviniente, fue notificado de la formación de la causa, asistido por un adulto responsable, sin que se adoptaran medidas restrictivas sobre su libertad.