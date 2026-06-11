Un viejo video de Adorni contradice su explicación de cuándo empezó a invertir en Bitcoin

La historia de la bonanza patrimonial de Manuel Adorni es una obra en construcción. Anoche, en una entrevista en LN+ , contó por primera vez que tenía “ahorros en negro” que provienen de inversiones cripto que hizo mucho antes de entrar en la función pública. Un viejo video de cuando se ganaba la vida como comunicador siembra dudas sobre la línea temporal que sostiene ese nuevo relato.

“Yo empecé a incursionar en Bitcoin en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014 ″, dijo este miércoles en LN+, al brindar su explicación sobre el origen de los fondos con los que en los últimos años, ya como funcionario, consiguió comprar una casa en el country Indio Cua y refaccionarla por completo, además de pagar viajes al exterior de alto nivel en efectivo y mudarse a un nuevo departamento familiar en el barrio de Caballito. Añadió que había puesto en ese activo unos 200.000 dólares de dinero que acumuló con su esposa en la vida privada y que logró ganar otros 300.000 dólares , que mantuvo ocultos del fisco.

En 2013 Bitcoin era una inversión de alto riesgo, todavía incipiente y reservada a entendidos, como alertaron al escucharlo especialistas en blockchain y criptoactivos. Un Bitcoin valía en 2014, al empezar el año, 754 dólares, llegó a valer 911 y cayó hacia diciembre por debajo de los 400. Hoy esa moneda virtual cotiza por encima de los 63.000 dólares . Alguien que hubiera invertido 200.000 dólares hace 12 años podría haber amasado una cifra millonaria en caso de conservar los Bitcoin hasta tiempos recientes.

Un flashback al 19 de octubre de 2020, en plena pandemia, permite ver a Adorni al frente de una videoconferencia titulada “Actualidad económica y criptomonedas” . La publicó la billetera virtual Lemon y puede verse aún en su canal de YouTube . Allí cuenta cuál fue su primera experiencia con las criptomonedas y dice que ocurrió “cinco o seis años atrás”, pero precisa: “El precio del Bitcoin estaba en 6000 dólares” . La primera vez que la cotización alcanzó ese punto fue el 28 de octubre de 2017 .

Adorni describió así su gran descubrimiento cripto: “Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’ ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema . Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía “. El alumno le contó que habían puesto entre todos 7000 dólares y lo iban monitoreando. ”Era impresionante porque todas las clases el debate era cuánto estaba el Bitcoin y si el Bitcoin los iba a hacer perder todos los ahorros o no . Terminaron las clases y terminaron ganando, no sé, 10%. Pero yo ya me empecé a topar cuando no había la facilidad que hay hoy para operar", continuó, en relación que todavía no existían las wallets donde se puede comprar y vender cripto sin conocimientos técnicos.

En la entrevista de anoche en LN+, Adorni describió algunas inversiones que ejecutó con estos activos. “Hice millones de operaciones” , dijo, y leyó una serie de movimientos que corresponden a finales de 2017 y 2018.

“No tenía la documentación a mano. Me llevó un tiempo encontrarla -contó-. Sabía que la documentación de mis billeteras de liquidación la había guardado, porque soy un coleccionista de computadoras viejas. Y en ese momento, más allá de que la ganancia fue muy importante, fue como un trofeo, fue como guardarme el trofeo de la ganancia”.

Entonces describió: “Por ejemplo en una de mis billeteras, en agosto de 2017, compré 13 bitcoins a 3356 dólares . Unos días después compró uno más por 3330 dólares. El 2 de noviembre, a las 11 de la mañana, compró un bitcoin más por 7234 dólares. Y después empiezo a liquidar. Liquido en esa misma billetera liquido 10 bitcoin en marzo 2018 a 8824 dólares. Y liquido el total restante en 6800. Acá se da justo que en la última compra pierdo porque compro arriba de 7000 ″.

Los dos relatos tienen una diferencia medular: en 2020 cuenta que el día en que descubrió lo que eran las inversiones en Bitcoin la cotización estaba a 6000 dólares (es decir, nunca antes del 28 de octubre de 2017); en la entrevista de este miércoles reporta operaciones hechas por él meses antes, en agosto de aquel año, cuando el valor apenas superaba los 3000 dólares. Y además dice que desde 2014 invertía “fuerte” en este activo específico del que “no entendía” cuando se cruzó de casualidad con dos alumnos inquietos.

La secuencia completa de inversiones, con sus pérdidas y ganancias, no la detalló en su aparición pública. Será una de las tareas de la Justicia determinar si el relato se condice con los rastros que dejan las operaciones de criptomonedas.

Lo que está claro es que para 2020 la economía cripto era un tema que le interesaba a Adorni. Así como ofreció esa charla patrocinada por Lemon en los meses de la pandemia, participó de los cursos para inversores que organizaría en los años subsiguientes Mauricio Novelli en su consultora N&W.

Novelli, que también tenía contratado a Javier Milei para sus cursos, buscaba alumnos con el empuje de influencers libertarios. Adorni trabajaba como columnista en medios de comunicación y tenía un importante caudal de seguidores en redes sociales.

Cuando Milei llegó al poder, Novelli buscó negocios asociados a la imagen del Presidente. Fue el cerebro de la memecoin $LIBRA , que terminó en un escándalo judicial transnacional. Adorni fue uno de los funcionarios que participó de las reuniones en las que Novelli llevó a la Casa Rosada a su socio norteamericano en el proyecto, Hayden Mark Davis .

Fuente: La Nación