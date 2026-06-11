Patricia Bullrich criticó a Adorni y sostuvo que incurrió en una “omisión ética”

En el día de su cumpleaños número 70, y sin esperar el festejo que le prepara la mesa política, Patricia Bullrich decidió dar su visión crítica sobre las explicaciones que dio el jefe de gabinete, Manuel Adorni , sobre su crecimiento patrimonial.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó la jefa de los senadores libertarios a LA NACIÓN. “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, agregó la exministra de Seguridad, a quien el Presidente y otros funcionarios saludaron, vía redes sociales, por su cumpleaños.

Fue Bullrich, hace poco más de un mes, quien le pidió a Adorni que presente su declaración jurada “de inmediato”, para despejar las dudas sobre el notable incremento de su patrimonio. Antes le había avisado al Presidente, e intentó hacerlo en una reunión de gabinete, antes de ser interrumpida por el primer mandatario, quien de todos modos continuó con su postura de defender al jefe de gabinete, al igual que la secretaria general de la Presidencia.

Las declaraciones de Bullrich se enmarcan en una serie de acciones y posturas públicas, en las que viene tomando distancia de las decisiones del Gobierno. Luego de pedirle a Adorni que diera las explicaciones sobre su patrimonio, la jefa de los senadores libertarios asistió a una reunión de la comisión de Libertad de Prensa de la Cámara alta, que encabeza la senadora Carolina Moisés , en la que se vertieron duras críticas al Gobierno por haber prohibido el acceso a la Casa Rosada de la prensa acreditada, que sigue con fuertes restricciones para poder cumplir con sus tareas.

Semanas después, expresó públicamente su rechazo “por razones de conciencia”, al retiro del pliego de la juez María Verónica Michelli , vetada por el Presidente y su hermana, Karina Milei, por ser la cuñada del

Cerca de Bullrich aseguran que la jefa del bloque de senadores libertarios no dijo lo que dijo con intenciones de abandonar el espacio libertario, ni generar una grieta interna, ni fortalecer un proyecto presidencial propio. Pero celebran que haya “defendido su caudal electoral” y que siga demostrando que “es necesaria” en un espacio en el que “si no se diferencia, deja de tener valor”, como evalúa uno de los lugartenientes de la ex ministra de Seguridad.

Cerca de Bullrich ya habían expresado sus reparos luego de las explicaciones del jefe de gabinete. “Con la de ayer buscó zafar, pero políticamente está listo”, expresaron cerca de la senadora libertaria, que un rato después dio un paso más, lejos del destino del ministro coordinador, que anoche intentó relativizar cualquier cortocircuito con la extitular de Pro.

Fuente: La Nación