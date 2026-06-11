Un hombre mató a golpes a su hija de 12 años tras ver mensajes de ella con un adolescente

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Una niña de 12 años murió luego de ser brutalmente agredida por su propio padre, de 42 años, el pasado domingo en la ciudad de Várzea Grande, estado de Mato Grosso, Brasil. Según informó la Policía Civil, el hombre admitió haber iniciado las agresiones después de encontrar una conversación de la menor con un adolescente en una red social. El caso es investigado como feminicidio.





La víctima fue identificada como Olga Beatriz Santos da Silva. La menor llegó sin vida a la Unidad de Pronta Atención (UPA) del barrio Verdão, en Cuiabá, donde los médicos constataron múltiples lesiones compatibles con una golpiza.





De acuerdo con la investigación, la madre de la niña acudió a la vivienda del sospechoso para buscar a su hija. Tras insistir en el ingreso, el hombre le aseguró que la menor no se encontraba allí y que estaba en la casa de una vecina. Sin embargo, la mujer sospechó de sus respuestas contradictorias y decidió ingresar al inmueble.





Dentro de la vivienda encontró a su hija inconsciente en una habitación, con numerosas marcas de violencia. Con ayuda de una amiga, la trasladó de urgencia a un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento.





La Delegación de Homicidios y Protección a la Persona realizó las pericias correspondientes en la escena del crimen. Horas más tarde, el sospechoso se presentó ante la Policía y fue detenido en flagrancia por feminicidio. Las autoridades solicitaron que la detención sea convertida en prisión preventiva.





Según el delegado Nilson Farias, la principal hipótesis indica que la secuencia de agresiones comenzó luego de que el padre revisara mensajes intercambiados por la niña con un adolescente en una red social. La investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y si existían antecedentes de violencia.