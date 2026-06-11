Gracias a un scanner detectar una pistola en una encomienda enviada hacia Puerto Madryn desde Pinamar

ZONALES





Una encomienda despachada desde la ciudad de Pinamar y con destino a Puerto Madryn fue interceptada por personal policial durante un control preventivo realizado en la Terminal de Ómnibus de esa localidad chubutense. En el interior del paquete hallaron una pistola calibre 9 milímetros junto con cargadores y distintos accesorios.





El procedimiento se llevó a cabo el pasado 9 de junio por efectivos de la Sección Antinarcóticos de la División Drogas Peligrosas de Puerto Madryn, quienes realizaban controles de rutina sobre equipajes y encomiendas utilizando un escáner de rayos X y un can adiestrado.





Durante la inspección, el escáner detectó imágenes compatibles con la presencia de un arma de fuego dentro de una encomienda que había sido enviada desde Pinamar. Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de turno y se solicitó una orden judicial para requisar el paquete.





Una vez autorizada la medida, los investigadores abrieron la encomienda y encontraron un maletín plástico negro con trabas rojas. En su interior había una pistola calibre 9x19 milímetros marca Kral, dos cargadores, elementos de limpieza, accesorios y el manual de usuario del arma.





Todo el material fue secuestrado de manera preventiva y quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar la procedencia del arma, su situación registral y las responsabilidades que pudieran corresponder.





La investigación también apunta a establecer las circunstancias del envío y la vinculación entre el remitente de Pinamar y el destinatario en Puerto Madryn.





Desde la Policía del Chubut destacaron que este tipo de controles en terminales de ómnibus permite detectar elementos prohibidos y avanzar en la prevención de posibles delitos.