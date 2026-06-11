Las revistas para chicos también se suman al clima mundialista con juegos, actividades y cuentos

El Mundial de fútbol es mucho más que un acontecimiento deportivo: durante un mes se transforma en "el" tema de conversación que atraviesa generaciones. Por eso, también es una buena excusa para compartir momentos y experiencias con los más chicos. En este contexto, las publicaciones Jardín de Genios y Preescolar Genios se suman al entusiasmo futbolero con juegos, cuentos y actividades.

Una de las novedades es ¡Ya empieza el Mundial! , el quinto libro de la colección Las aventuras de Bartolito , que sale todos los meses con Jardín de Genios . En esta historia, los entrañables personajes de La Granja de Zenón viven su propia fiesta: preparan banderas, canciones y festejos mientras esperan el gran torneo, aunque el Lobo Beto intentará hacer de las suyas robándose el trofeo. Con ilustraciones coloridas y un texto simple, el libro apunta a transmitir valores ligados al juego, el compañerismo y el disfrute compartido del deporte.

Además del libro ¡Ya empieza el Mundial!, la edición de este mes de la revista Jardín de Genios incorpora el fútbol como hilo conductor de muchas de sus actividades, por ejemplo, en el juego de observación La familia Conejín y en el cuento “El partido”, de Pancho Dondo ilustrado por Pablo Zamboni, una divertida historia ambientada en la yunga jujeña, donde los animales disputan un encuentro inolvidable en una cancha improvisada. La revista también suma contenidos educativos y recreativos sobre naturaleza, glaciares, aves de la pampa y juegos clásicos de lógica y atención, dirigidos a chicos a partir de los 2 años , para que los resuelvan según sus propios tiempos e intereses.

Por su parte, el libro Preescolar Genios dedica gran parte de su nueva entrega al Mundial con ejercicios para colorear, contar, trazar líneas, recortar y pegar. Las actividades (como El sudoku del Mundia l) buscan aprovechar el interés que despierta el fútbol para trabajar habilidades motrices, reconocimiento de formas y resolución de problemas de manera lúdica. Cata, Joaquín y su grupo de amigos son los personajes que le dan continuidad a esta publicación, ideal para los chicos que están terminando el jardín de infantes y aquellos que están en los primeros grados de la primaria, porque los introduce en el mundo de las letras y los números . En este número, Preescolar Genios sale con acuarelas de regalo .

En tiempos dominados por las pantallas, los libros y las revistas funcionan como un posible espacio de encuentro entre chicos y adultos. Compartir una lectura, resolver un juego juntos, recortar, colorear o comentar un cuento puede convertirse en un momento simple pero significativo dentro de la rutina familiar. Y, en pleno clima mundialista, esas experiencias se potencian alrededor de una misma pasión.

Fuente: Clarín