Villarruel le exige a Adorni que vaya este mes al Senado y la oposición pidió una sesión en Diputados para avanzar con su interpelación

Tras la presentación de la nueva declaración jurada y los argumentos con los que buscó justificar su incremento patrimonial -que incluyeron ahorros en negro y operaciones con cripto- el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que irá el mes que viene al Senado a brindar un nuevo informe de gestión. Pero la vicepresidenta Victoria Villarruel le mandó una carta exigiéndole que cumpla la Constitución y acuda este mismo mes.

Mientras tanto, la oposición de Diputados pidió una sesión especial para el 23 de junio con el fin de obligar a las comisiones -controladas por libertarios- a reunirse y discutir los proyectos para removerlo de su cargo .

El jefe de bloque del PRO, Martín Goerling , presentó este jueves una nota ante Villarruel para exigir que Adorni se presente en el Senado, donde le correspondía originalmente dar su primer informe de gestión.

"Hace casi UN AÑO que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete . El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, Adorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución", señaló el misionero.

Hace casi UN AÑO que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, @madorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución. Presenté una nota para que se lo convoque este mes. Los… pic.twitter.com/oQU0LEXzLS

Minutos más tarde el propio jefe de gabinete confirmó que irá el mes que viene. "Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin", escribió en su cuenta.

Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin.

Sin embargo, Villarruel le mandó una nota solicitándole que se presente este mismo mes. "El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25 . Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional", publicó Villarruel.

El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL

A su vez, adelantó que convocará a una reunión de labor parlamentaria (con los jefes de todos los bloques) para el miércoles que viene "para discutir este y otros temas".

Villarruel ya había opinado sobre la última entrevista de Adorni cuando un usuario de la red social le preguntó. Ella contestó que le parecía "una vergüenza su accionar y sus explicaciones".

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , declaró ante este diario que la explicación de Adorni sobre su situación patrimonial era "más que un error, una omisión ética".

Desde el PRO se expidieron como partido, señalando que "lo de Manuel Adorni es una falta grave ". "A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", escribieron en un comunicado.

En Diputados, legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas (incluyendo a los cordobeses) y la Coalición Cívica pidieron una sesión especial para el 23 de junio con el fin de obligar a las comisiones -controladas por libertarios- a reunirse y discutir los proyectos para removerlo de su cargo.

En total se presentan seis proyectos solicitando desde informes al Ejecutivo, informes verbales de Adorni en la Cámara hasta la moción de censura, proceso que tiene como último eslabón la posibilidad de remoción.

Este jueves, de hecho, Provincias Unidas presentó un proyecto nuevo de moción de censura firmado por los radicales Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, el socialista santafesino Esteban Paulón, y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán.

Plantean ocho situaciones. Entre ellas, "haber admitido públicamente haber acumulado junto a su esposa ahorros no declarados "; haber mentido ante la Cámara de Diputados al declarar que sus bienes estaban debidamente informados y que 'nunca existió ocultación alguna '; y haber presentado declaraciones juradas rectificativas únicamente con posterioridad al estallido público del escándalo y la causa judicial.

También apuntan a que en el expediente judicial hay registros de gastos durante el año 2025 (de 408.662 dólares, deudas por 335 mil dólares y compras con tarjeta de crédito por 85 millones de pesos) " cuyo origen el funcionario no ha logrado justificar de manera consistente" .

En los argumentos, el proyecto plantea que "la contradicción no es simplemente política. Es constitucional", que al Congreso no le corresponde "determinar la existencia de delitos", pero que "tiene el deber constitucional" de actuar.

"La responsabilidad política existe precisamente para proteger a las instituciones antes de que el deterioro de la confianza pública se vuelva irreversible. Y porque el Congreso de la Nación no puede convalidar con su silencio que quien le mienta en ejercicio de sus funciones constitucionales siga ocupando el cargo que lo obliga a rendirle cuentas ".

En efecto, para esto se amparan en la moción de censura contemplada en el artículo 101 de la Constitución que señala que el Jefe de Gabinete "puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín