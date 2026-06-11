La UCR disputó internas bonaerenses en nueve municipios y el nuevo presidente Balbín asume en agosto

Era prácticamente inevitable que en 135 municipios bonaerenses la Unión Cívica Radical (UCR) no presentara internas. Más allá de la unidad para coronar a Emiliano Balbín , nieto del histórico dirigente radical , como presidente por los próximos dos años, terminaron las elecciones en los nueve distritos en los que no hubo unidad, con victoria para el senador nacional Maximiliano Abad en Mar del Plata y Bahía Blanca .

La UCR de la provincia de Buenos Aires llevó adelante elecciones internas en General Pueyrredón (con cabecera en Mar del Plata), Morón, Lincoln, Villa Gesell, Bragado, Mercedes, Luján, Bahía Blanca y Tres Arroyos.

En Mar del Plata el "abadismo" ganó con el 70% de los votos. Ricardo Liceaga Viñas obtuvo 4060 votos y venció al espacio de Evolución, que se quedó con 1833 sufragios. Al tiempo que en Bahía Blanca, Fernando Roig, candidato de Abad, venció a Martín Bustos por 207 votos.

La única elección en el conurbano fue en Morón, donde el espacio de Abad presentó dos listas quedando primera Natalia Popolizio con 484 votos, contra los 426 que obtuvo Martín Dolhagaray.

A su vez, en Luján y Mercedes también las listas de Adelante quedaron primeras. Mientras que en Villa Gesell, Bragado y Tres Arroyos ganó el espacio de Evolución, y en Lincoln, la que festejó fue Valeria Mena.

Tras la jornada, Abad destacó el normal desarrollo del proceso electoral y valoró el compromiso de la militancia. "La fortaleza de la Unión Cívica Radical está en sus afiliados y en su capacidad para debatir, participar y construir futuro", sostuvo el senador nacional.

Y agregó: "En tiempos donde muchos cuestionan a los partidos políticos, el radicalismo vuelve a demostrar que la participación, el debate y el compromiso siguen siendo valores centrales de nuestra identidad".

En paralelo, el radicalismo bonaerense logró consolidar una lista de unidad para la conducción del Comité Provincia. En ese marco, Emiliano Balbín, nieto del histórico dirigente radical Ricardo Balbín, fue proclamado presidente del Comité Provincia y asumirá en agosto.

A Balbín lo acompañarán Josefina Mendoza como vicepresidenta; Matías Civale en la Secretaría General; y Adriana Ginnobili en la Tesorería.

"Quiero agradecer enormemente a cada militante y a cada vecino que participó; fortalecimos nuestra democracia interna y eso siempre es un orgullo", destacó Balbín.

Y concluyó: "Ahora empieza la etapa más importante. La verdadera prioridad del radicalismo de la provincia de Buenos Aires no son nuestras discusiones para adentro, sino las realidades de cada uno de los bonaerenses".

Fuente: Clarín