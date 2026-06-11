La polémica por Adorni y el capítulo de Bing Bang Theory que abonó la teoría de los bitcoins olvidados

Manuel Adorni recurrió a una suma de Bitcoins de 500 mil dólares, que tenía en negro y que guardaba, vaya a saber donde, "como un trofeo", para justificar el aumento de su patrimonio . Rápidamente la memoria colectiva recordó un capítulo de la comedia The Bing Bang Theory que hacía referencia a una "olvidada" inversión, en la misma cripto, de los protagonistas que con el paso de los años se transformó en una pequeña fortuna.

"Adorni copió su justificación de un capítulo de The Big Bang Theory donde minan bitcoin en 2010 cuando no valía nada. Y 7 años después se ponen a buscar el PENDRIVE donde estaban los bitcoin que ahora valían millones", posteó este jueves la cuenta de X "Arrepentidos de Milei".

Se trata del capítulo 9 de la temporada 11 de la exitosa serie, que hoy se puede ver en HBO, denominado "El enredo del Bitcoin". En sus 20 minutos de duración, cuenta las idas y vueltas en la búsqueda de un pendrive en el que tres personajes, Leonard, Howard y Raj recuerdan por casualidad que en el año 2010 habían minado Bitcoins en una billetera virtual, cuando la criptomoneda carecía de valor, y que siete años más tarde esa inversión debería valer una fortuna.

El problema es que las cripto estaban guardadas en un pendrive que años atrás Leonard le regaló a Sheldon, el inefable amigo que se negó a participar del negocio, y éste último no recuerda donde lo guardó.

Allí se inicia una serie de enrededos en la búsqueda de tamaña inversión, primero en "notebooks viejas" -como las que declaró Adorni el miércoles a La Nación+ que le gusta coleccionar- pero finalmente los amigos recuerdan que la clave cripto terminó alojada n eun pendrive con la imagen de Micky Mouse. Los nóveles inversionistas nunca terminan de encontrarlo y finalmente se sabe que terminó perdido en el local de comics de Stuart, otro de los personajes secundarios de la serie, que borra su contenido y vende el artefacto para hacerse de 10 dólares.

Como sea, ese capítulo con la olvidada inversión en bitcoins de los "nerds" de la recordada comedia dieron paso a que usuarios de redes sociales lo vincularan a la sorpresiva declaración de Adorni, para intentar mitigar la polémica en torno a su crecimiento patrimonial.

Sin embargo, en el caso de Adorni no tenía guardada su supuesta inversión en cripto en un pendrive. En realidad, esos bitcoin no están guardados físicamente dentro de las billeteras virtuales sino que permanecen registrados en la blockchain. Lo que almacenan las billeteras son las claves criptográficas necesarias para acceder a esos fondos y autorizar operaciones sobre ellos.

Adorni en su exposición del miércoles por la noche mostró un papel como una suerte de ejemplo de una billetera (wallet) cripto de papel, una herramienta que se utilizaba mucho en aquella primera época en la que se comenzaba a operar con la cripto creada por Satoshi Nakamoto. Lo que advierten los especialistas es que el registro puede validar el movimiento y la operación con las monedas virtuales pero no despejar las dudas sobre quién es el titular de las mismas.

Es que uno de los mayores incentivos de los operadores de bitcoin para sus inversiones es el anonimato. Entre los comentarios suspicaces que circularon este jueves por redes sociales está el interrogante de si efectivamente las cripto son de propiedad del jefe de gabinete o son billeteras que seleccionó para que se ajusten con la narrativa de ganancias que necesita presentar en la Justicia para aliviar su situación procesal.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín