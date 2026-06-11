México vs Sudáfrica, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo A

México le ganó 2-0 a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca , en el partido inaugural del Mundial 2026 , en un duelo correspondiente al Grupo A del certamen. El primer gol lo hizo Julián Quiñones a los 9 minutos, tras una mala salida desde el fondo del rival. En el segundo tiempo, amplió Raúl Jiménez de cabeza. El gran protagonista fue el árbitro brasileño Wilton Sampaio, que sacó tres rojas: Siphephelo Sithole, Themba Zwane y César Montes.

México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 correspondiente al grupo A, que se jugó en el estadio Ciudad de México, con tantos de sus cartas goleadores: Julián Quiñones y Raúl Jiménez, uno en cada tiempo. El equipo sudafricano terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Sithole y Zwane, mientras que en el local se fue antes César Montes. Leé el análisis acá .

México ganó 2-0 el partido inaugural. Se impuso a una débil Sudáfrica, con goles de Quiñones y Jiménez.

Con México replegado, Sudáfrica insiste -pero sin ideas- en marcar su gol.

César Montes recibe la tarjeta, cuando Khuliso Mudau se escapó por la derecha. El tiro libre para Sudáfrica da en la barrera y se diluye la jugada.

EL TERCER EXPULSADO EN EL PARTIDO César Montes, capitán de México, vio la roja en el final del partido ante Sudáfrica y se perderá el segundo partido del #MundialEnDSPORTS . #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/6Sv3WCZafG

El primer partido del Mundial se alarga. Sudáfrica quiere su gol en el debut.

El seleccionado local no tuvo problemas para imponerse a un rival muy débil, que encima termina el partido con dos jugadores menos.

Sampaio informó en inglés su decisión tras revisar la jugada en el VAR. Pero ni los asistentes al estadio ni los jugadores sudafricanos lograron captar sus palabras, más allá de que había un nuevo expulsado.

Sampaio informa la decisión de echar a Zwane, que no lo puede creer. Fue por una falta arriba contra Alvarado.

SUDÁFRICA SE QUEDÓ DOS MENOS Wilton Sampaio fue al VAR y comunicó al estadio Azteca la expulsión de Zwane. El equipo de Aguirre gana 2-0 el partido inaugural del #MundialEnDSPORTS . #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/r6IIdt3wQ9

Sampaio fue llamado a revisar una jugada, por un posible golpe a Roberto Alvarado.

Con 17 años y 240 días, se ha convertido en el jugador más joven de la historia en representar a México en un Mundial de la FIFA, superando a Manuel Rosas, que tenía 18 años y 87 días cuando se enfrentó a Francia en 1930.

Quiñones, el autor del primer gol del Mundial, es reemplazado por Alexis Vega. Se rearma el local, gracias a la victoria 2-0.

Alvarez y González reemplazan a Lira y Jiménez. En Sudáfrica, en tanto, Rayners y Modiba dejan la cancha e ingresan Makgopa y Appollis.

Sibisi ve la tarjeta por una dura entrada sobre Quiñones con el brazo arriba. El equipo africano no puede contrarrestar la superioridad mexicano, menos ahora que la ventaja es de dos goles.

México le gana 2-0 a Sudáfrica un partido en el que no sufrió y juega con un hombre más desde los cuatro minutos del segundo tiempo.

El segundo gol de México llegó en el momento justo: antes de los tres minutos que frenan el partido en cada tiempo para que los jugadores se recuperen.

El cabezazo de Jiménez es infalible. La jugada por la derecha terminó en el centro para el impacto perfecto del delantero.

¡¡LA EMOCIÓN DE CONVERTIR EN UNA COPA DEL MUNDO EN SU CASA!! Raúl Jiménez metió el cabezazo para el 2-0 vs. Sudáfrica y que lo festeje hasta Canelo en el Azteca. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/zmN9Uz3eRA

Chávez y Mora, de apenas 17 años y el jugador más joven en disputar un Mundial para el seleccionado mexicano, ingresan por Gutiérrez y Fidalgo.

Sudáfrica tiene la pelota ahora y por eso el técnico Javier Aguirre prepara un doble cambio para despertar a su equipo. La ventaja de un solo gol es muy corta por lo demostrado por ambos equipos.

Hugo Broos busca darle aire a su equipo: sale Jayden Adams e ingresa Themba Zwane.

Quiñones se viste de asistidor y mete el centro desde la izquierda al segundo palo. Por poco, ningún compañero llega a desviarlo.

Lyle Foster, el 9 del equipo africano, deja la cancha para rearmar la defensa después de la expulsión de Sithole. En su lugar ingresa Thalente Mbatha.

El conjunto local no le pudo dar el mazazo a su rival en un inicio con muchos desajustes defensivos, que encima lo dejó con diez jugadores.

El 9 de México se hizo cargo del tiro libre en la puerta del área, pero su remate potente fue directo al pecho de un rival.

Siphephelo Sithole ve la tarjeta roja por bajar a Gutiérrez justo afuera del área, cuando el jugador nacido en Estados Unidos se escapaba. Hay tiro libre peligrosísimo para México.

🟥 LA PRIMERA ROJA DE LA COPA DEL MUNDO: Sithole cortó con falta a Gutiérrez (último hombre) y fue expulsado en Sudáfrica vs. México. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/W3akwzjBcX

En un momento endeble de Sudáfrica, que salió mal parado desde el vestuario, el goleador del partido prueba desde afuera al ver al arquero Williams adelantado. Finalmente, el 1 contiene la pelota sin problemas.

Como en el gol de Quiñones, una mala salida desde el fondo casi termina en el segundo. Sin embargo, Fidalgo se demoró mucho en la definición.

México 1 - Sudáfrica 0. No hay cambios.

Se viene el segundo tiempo de México Sudáfrica. El local gana 1-0 por el gol de Quiñones a los 9 minutos del primer tiempo.

Medios mexicanos reportan el fallecimiento de un hincha en los alrededores del estadio Azteca.

🚨¡Lamentable! Un hombre, al parecer de origen alemán, mur1ó debido a un infarto en la puerta 1 del estadio Ciudad de México, previo al partido México vs Sudáfrica. #mundialdefútbol #mexico #seleccionmexicana #fifaworldcup #mundial2026 #futbol 📹 @asiesguzmanm 📲… pic.twitter.com/YHVTUzxiAu

Presentan a Nery Pumpido como campeón del mundo. "Una leyenda con nosotros", dice la presentadora. Apenas algunos aplausos. "Acá hicimos la historia. Recuerdo el día de la final con emoción. Este estadio es extraordinario", dijo Nery.

Ataque eléctrico de México que termina mal porque el jugador nacido en Estados Unidos define mal y la pelota se va lejos del palo derecho.

El árbitro Sampaio adiciona en un primer tiempo en el que hubo tres minutos de cooling break. México merece irse con mayor ventaja al vestuario.

El delantero mexicano prueba al arco. En la siguiente jugada, el pase atrás de Alvarado para Gutiérrez termina en el palo.

Intenta crecer desde la tenencia y avances en bloque. Muy flojo Sudáfrica, incluso torpes con las patadas que pegan. El arquero africano salva la goleada...

La jugada, esta vez, es en el costado izquierdo del campo. El desborde busca el centro para Gutiérrez; sin embargo, es interceptado por el arquero Williams.

Sudáfrica logra salir de la presión de México y logra tocar en el fondo. En su intento de buscar a los delanteros, Rayners cae en offside El local ya no se exige tanto y eso permite el crecimiento de los africanos en el partido.

Música alegre en la pausa de hidratación presentada por Pawerade. Un animador llama a la gente a bailar en las tribunas. Fútbol NBA.

El equipo de Hugo Broos consigue una falta cerca del área pero la jugada no prospera. Ahora, hay tres minutos para que los jugadores de hidraten.

El árbitro brasileño alerta a Aubrey Modiba, luego de una férrea marca en el mediocampo. México domina sin problemas el partido en el Azteca.

México se mueve cómodo por el sector derecho del ataque. Desde allí llega el centro para el goleador del partido, que -sin dudarlo, aunque no estaba en la mejor posición- saca el remate que se va alto. El local es más pero apenas gana 1-0.

Álvaro Fidalgo sufrió la dureza de la marca sudafricana, pero Teboho Mokoena no se la llevó gratis: recibió la primera tarjeta de la Copa del Mundo 2026.

El gol despertó la alegría de los hinchas locales, que gritaron el gol de Quiñones en el inicio de un partido en el que México es muy superior a una Sudáfrica que aún no llegó al área rival.

Quiñones convierte el primero gol del Mundial. Llegó por una presión alta de Lira cuando el arquero Williams salía con Sithole.

🇲🇽⚽ ¡LLEGÓ EL PRIMER GOL DEL MUNDIAL! México fue a presionar y Quiñónez anotó el 1-0 ante Sudáfrica. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/v9uwJZIf8E

El seleccionado local demuestra su jerarquía frente a Sudáfrica, donde solo su arquero se lució hasta ahora con la atajada a Jiménez. En cambio, el equipo africano no pudo acercarse al arco de Rangel.

La presión funciona en el seleccionado local, que gana un tiro libre cerca del área. Sin embargo, el remate da en la barrera y la situación se diluye. En la siguiente jugada, el delantero mexicano sacó un bombazo de zurda, pero el 1 sudafricano se estiró abajo a su derecha para sacarla.

En todos los pases de su equipo, los hinchas mexicanos se hicieron escuchar pese a que recién comenzó el encuentro. Sudáfrica, replegado, intenta salir desde el fondo tocando. Pero México presiona.

Ya se vive México-Sudáfrica en el Azteca.

Con unos minutos de retraso, el árbitro cita a los capitanes. En instantes, arrancará el Mundial.

Alessandro Del Piero le propuso a Infantino juntar a todos los jugadores de ambos planteles a cantar el himno y se vivió un emocionante momento.

México y Sudáfrica darán el puntapié inicial: ¡Arranca el Mundial!

Raúl Rangel quedará en la historia de la Selección de México por ser el reemplazante del Guillermo Ochoa en el arco del Tri. Su titularidad en el debut de México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 lo metió en una lista de grandes nombres que tuvieron la responsabilidad de defender esos colores en el principal evento futbolístico del mundo: Jorge Campos, Conejo Pérez, Oswaldo Sánchez, el Memo. LEER MÁS .

"¿Qué les parece si vamos a ver el gol de Maradona a los ingleses?", pregunta la presentadora. "Sí", responde el Azteca. Entonces, en las pantallas gigantes aparece Diego dejando en el camino a todos los rivales posibles, pero para cuando marca el gol los mexicanos fueron indiferentes. No hubo gritos, ni silbidos. Apenas unos tibios aplausos en el final.

México y Sudáfrica se enfrentarán en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Será la tercera Copa del Mundo que se juegue en tierra azteca y el equipo de Aguirre tiene puesto el foco en romper la barrera de los octavos de final.

Todo listo en el Estadio Azteca para el inicio de la ceremonia inaugural. Música, show y emoción para dar el puntapié inicial a la Copa del Mundo más grande de la historia.

Seguí la cobertura minuto a minuto de la ceremonia EN ESTE LINK .

En la previa del arranque, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de aliento a la Selección de México: “Claro que vamos a ganar… van a dejar la garra en la cancha”. Optimismo y expectativa en todo el país anfitrión para el debut ante Sudáfrica.

El debut del Mundial 2026 tendrá un guiño al pasado: Selección de México y Selección de Sudáfrica vuelven a verse las caras en un partido inaugural, tal como ocurrió en Sudáfrica 2010. Aquella vez fue empate 1-1. Ahora, 16 años después, el Tri buscará romper la racha y conseguir su primer triunfo en un estreno mundialista.

En Pedro Páramo, aclamada novela del escritor mexicano Juan Rulfo, Comala es un pueblo donde los personajes vagan sin encontrar nunca la paz, atrapados en un bucle de culpa, lamentos y deseos no cumplidos. La "maldición del quinto partido" encierra a la Selección Mexicana en un purgatorio similar. Mundial tras Mundial, el equipo llega a los partidos de eliminación con la promesa de la gloria, solo para chocar contra una barrera insuperable y volver a empezar el ciclo del lamento. SEGUIR LEYENDO .

El DT de Selección de México, Javier Aguirre, fue claro en la previa: quiere terminar con una racha negativa en debuts mundialistas. “Hay que romper la estadística”, afirmó el entrenador, que afronta su tercer ciclo al frente del equipo. Con el apoyo del público y la localía en el Estadio Azteca, el Tri buscará empezar con el pie derecho.

Selección de Sudáfrica llega al debut sin la obligación del resultado, pero con confianza. Su DT, Hugo Broos, aseguró que la presión es para el anfitrión: “Nos dan un 7% de chances, pero estamos preparados”. Los “Bafana Bafana” vuelven a un Mundial tras 16 años y quieren empezar dando la primera sorpresa del torneo.

Selección de México iría desde el arranque con: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Santiago Giménez. El Tri apuesta a su poder ofensivo para empezar el Mundial con una victoria.

Selección de Sudáfrica saldría a la cancha con: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. Un equipo ordenado que buscará dar el golpe en el arranque del Mundial.

Selección de México llega al Mundial con la presión de ser protagonista y respaldado por una sólida clasificación en la Concacaf, además del envión de jugar en casa. Del otro lado, Selección de Sudáfrica vuelve a una Copa del Mundo tras una buena eliminatoria africana, con un equipo ordenado y dispuesto a dar el golpe en el partido inaugural.

Todo listo para el inicio del Mundial 2026: el partido entre Selección de México y Selección de Sudáfrica se jugará desde las 16 (hora de Argentina), inmediatamente después de la ceremonia inaugural. Se viene una tarde cargada de emoción, con el puntapié inicial de la Copa del Mundo.

Se terminó la espera: hoy comienza la Copa del Mundo y lo vivimos minuto a minuto. Desde las 16, Selección de México y Selección de Sudáfrica abren el torneo en un partido que marcará el inicio de una nueva historia. Ilusión, emoción y fútbol del más alto nivel: empieza el Mundial y acá te lo contamos en vivo.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín