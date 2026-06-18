Video: le robaron la moto, activó un dispositivo antirrobo con descarga eléctrica y frustró el asalto

Una mujer fue víctima de un intento de robo en el partido bonaerense de Lanús . Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que la joven fue abordada por dos delincuentes que le sustrajeron la moto. Con la intención de frustrar el asalto, activó un dispositivo que le dio una descarga eléctrica al ladrón y logró recuperar su motocicleta .

El hecho ocurrió el jueves 11 de junio , pasadas las 20, en la localidad de Remedios de Escalada, aunque las imágenes se viralizaron en las últimas horas. Como se ve en el video que encabeza esta nota, uno de los sospechosos descendió de la moto en la que circulaba junto a su cómplice y se dirigió hacia la mujer para arrebatarle el rodado. Ella no opuso resistencia. Finalmente, y el delincuente se subió al vehículo y huyó del lugar. Pero no llegó muy lejos.

Cuando el ladrón se aproximaba a la esquina, la joven activó a distancia un dispositivo antirrobo que había instalado previamente debajo del asiento de su motocicleta. El aparato, diseñado para emitir una descarga eléctrica de 6.000 voltios, provocó que el sospechoso perdiera el control y cayera al suelo , por lo que abandonó el rodado en plena calle.

Tras el episodio, los dos delincuentes escaparon del lugar. La víctima aguardó unos segundos hasta asegurarse de que se habían alejado y luego recuperó su motocicleta.

Según señalaron las fuentes policiales a Infobae , al no registrarse una denuncia formal en la comisaría 4ª de Lanús, las autoridades iniciaron actuaciones de oficio. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús .

En diálogo con C5N , la mujer, llamada Débora, relató que no era la primera vez que sufría un robo de estas características y que por eso decidió comprar el artefacto. “ Lo compré porque ya me robaron cuatro motos y estaba cansada de perder herramientas de trabajo”, explicó.

Según precisó, el aparato tiene un costo de 189 mil pesos, un alcance de 180 metros y se activa presionando tres botones en un reloj digital que la víctima llevaba en la muñeca. Además, remarcó que la correa es la que transmite la descarga eléctrica y que el sistema cuenta con una batería independiente que dura un mes, sin necesidad de estar conectado a la moto.

Durante el reportaje, la joven recordó el momento en que fue asaltada y cómo logró recuperar su moto: “Por unos segundos me olvidé que tenía el dispositivo en la muñeca, pero cuando me acordé, lo activé y me escondí atrás de un árbol” . Según explicó, producto de la caída, el pedal de los cambios del vehículo resultó dañado.

También admitió que el episodio dejó secuelas emocionales. “El temor queda. En ese momento tuve miedo” , expresó y reflexionó: “Está bueno cuando uno recupera lo suyo porque cuesta tanto comprarse las cosas”. Por último, admitió que, aunque pensó en el riesgo para el asaltante, la situación la llevó a priorizar la recuperación de su bien y no dudó en utilizar el dispositivo.

Fuente: Infobae