Se vende el departamento de “la vecina de arriba” que incomodaba a Cristina Kirchner en el edificio de Recoleta

La esquina porteña de Juncal y Uruguay no es cualquier intersección. Tiene un protagonismo particular. Pero este no se da por su ubicación privilegiada, dentro de uno de los barrio más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, sino porque durante años fue el domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el escenario de diversas concentraciones que marcaron la agenda de la política nacional . También el lugar donde se produjo un fallido atentado hacia ella en 2022, cuando un hombre le apuntó a la cabeza a corta distancia y gatilló un arma cargada que no llegó a dispararse.

Ahora, se conoció que uno de los departamentos del emblemático edificio salió a la venta . Pero no es cualquier unidad. Se trata del dúplex que pertenece a Ximena de Tezanos Pinto , la vecina que durante años ocupó el departamento ubicado por encima de la residencia de Cristina . Su nombre transcendió en el ámbito mediático porque, en distintas oportunidades, colgó banderas y carteles con mensajes críticos hacia la entonces vicepresidenta, que vivía en el piso de abajo, desde el balcón de su propiedad.

La residencia histórica de la exmandataria se encuentra en el quinto piso del edificio de Juncal al 1300, por debajo de la propiedad que se comercializa actualmente. Desde sus balcones, durante años, saludó a militantes y simpatizantes que se congregaban en la puerta del inmueble . Pero, luego del intento de asesinato ocurrido el 1° de septiembre de 2022, Cristina decidió trasladarse a otro departamento en Constitución , donde hoy está cumpliendo la condena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por la causa Vialidad .

La propiedad en cuestión , con una superficie cubierta de 280,57 m² y una terraza de uso exclusivo de 120 m², se vende actualmente en US$930.000. “Un valor acorde a los precios del mercado”, asegura Iuri Izrastzoff, socio de la inmobiliaria a cargo de la comercialización.

La propiedad cuenta con cuatro dormitorios en suite , incluida la habitación principal con vestidor. Además, posee doble circulación , cocina con espacio para comedor diario, kitchenette auxiliar compartida por tres de las suites, toilette de recepción y dependencias de servicio. Los pisos de parqué conservan el estilo original de la construcción .

Uno de los principales diferenciales se encuentra en el segundo nivel de la unidad , donde se desarrolla un departamento independiente de aproximadamente 30 m² con cocina y baño propio . En ese mismo sector se ubican el lavadero y la terraza con parrilla y pileta .

Además, la unidad cuenta con una particularidad: los dos niveles poseen ingresos independientes .

La actual propietaria adquirió el dúplex hace más de 30 años , cuando la unidad se encontraba en un estado de conservación muy deteriorado. Luego de una importante remodelación, la propiedad fue puesta en valor y se convirtió en el hogar de una familia con tres hijos, aprovechando una distribución poco habitual para la zona.

Más allá de su vínculo con la exmandataria, el inmueble se destaca por su valor arquitectónico . “Su diseño estuvo a cargo del estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, uno de los más influyentes de la arquitectura argentina del siglo XX, autor de edificios que hoy forman parte del patrimonio urbano porteño como el Kavanagh ”, cuenta Izrastzoff.

“ Es como vivir en una casa en medio de Recoleta ”, explica el bróker inmobiliario. La propiedad se encuentra frente a destacados edificios de valor patrimonial diseñados por arquitectos como Alejandro Christophersen y Martini White, y a apenas media cuadra de la plaza Vicente López.

Fuente: La Nación