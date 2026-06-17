Video: dos ladrones intentaron asaltarlo en la puerta de su edificio y los hizo escapar a las trompadas

Un intento de robo ocurrido en Nueva Córdoba quedó registrado por una cámara de seguridad y se volvió viral por la inesperada reacción de la víctima. Un estudiante fue abordado por dos delincuentes cuando llegaba a su edificio durante la madrugada, pero en lugar de entregar sus pertenencias decidió enfrentarlos a golpes y logró que escaparan .

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana en la cuadra de Obispo Trejo al 800, una de las zonas más concurridas por estudiantes universitarios y jóvenes que frecuentan los bares y locales nocturnos de la localidad.

Las imágenes muestran el momento en que el joven corre hacia el ingreso del edificio mientras es perseguido por dos sospechosos. En cuestión de segundos, la situación escala y la víctima decide enfrentarlos. Primero lanza un golpe de puño que impacta directamente en la cara de uno de los atacantes. Instantes después, también patea al segundo delincuente mientras intenta impedir que lo reduzcan.

La secuencia continúa con forcejeos y movimientos rápidos en la puerta del edificio. Finalmente, los dos asaltantes retroceden y abandonan el lugar sin lograr llevarse ninguna pertenencia.

Según relató la víctima, todo comenzó cuando los delincuentes intentaron sacarle el celular mientras caminaba hacia su domicilio. Al advertir la situación, corrió hasta la entrada del edificio buscando resguardarse, pero los sospechosos continuaron persiguiéndolo.

Más allá del desenlace favorable para él, el joven aseguró que decidió difundir las imágenes para visibilizar la problemática de la inseguridad que afecta a quienes viven y estudian en Nueva Córdoba.

“Sufrí un intento de robo en la entrada de mi edificio. Quisiera que se dé a conocer un poco el caso, así se toma conciencia de la inseguridad que sufrimos los estudiantes en Nueva Córdoba”, manifestó a un medio local.

También cuestionó la ausencia de patrullajes en una franja horaria en la que todavía había movimiento de personas en la zona. Según indicó, pese a que eran las cuatro de la mañana, todavía circulaban jóvenes que regresaban de boliches y reuniones.

“Había gente dando vueltas, salían del boliche, pero ningún policía cerca”, señaló la víctima.

Fuente: TN