Habló una testigo clave del caso Agostina: apuntó contra la dueña del Ford Ka y Barrelier

La testigo clave que declaró este miércoles ante el fiscal Raúl Garzón aseguró en diálogo con TN que Soledad Andreani “está mintiendo, porque ella decía que no sabía con quién se había metido”, señaló sobre el testimonio que la imputada dio acerca de Barrelier. “Sí sabía, porque ahí había prostitución”, denunció.

Carla, que usa un nombre ficticio para proteger su identidad, trabajó en el bar Wachitas desde 2020 hasta 2023 y detalló que Andreani “se dedicaba a la cobranza de las bebidas y la venta de droga. Vendía cocaína y pastillas de Clonazepam y Alplax”, y que muchas de las trabajadoras sexuales “eran menores”, aunque se dedicaban a esto “por consentimiento”.

En cuanto a Barrelier, la testigo aseguró que él “buscaba trabajadoras sexuales, se puede ver y comprobar con el caso de la chica de 2025″.

La joven asegura que decidió contar la realidad sobre la exnovia de Barrelier porque le “pareció mal” saber que estaba “mintiendo”.

“Cuando pasó lo de Agostina, yo nunca imaginé que quien estaba atrás de todo esto era Soledad. Cuando habló para el Canal Doce , sin verle la cara, al escuchar su voz, yo me di cuenta al instante de que era ella y me pareció mal porque está mintiendo, ella no es como cuenta ahí, que era una mujer excelente, hecha y derecha. Tiene errores y fallas como todos”.

También desmintió que Andreani haya sido engañada por Barrelier. “Ella decía que no sabía con quién se había metido. Sí sabés dónde te metiste porque vos venís de ese ambiente , porque ahí se hacía prostitución con consentimiento, venta de droga, te drogaban y demás”, remarcó Carla.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN