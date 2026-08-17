Daba consejos para evitar estafas en redes sociales y terminó presa por una presunta estafa con celulares

INTERNACIONALES

La Policía Civil del Distrito Federal (PCDF) desarticuló este viernes 14 de agosto un esquema de estafas electrónicas operado por una pareja que vendía celulares inexistentes por internet. La investigación, denominada, terminó con la detención preventiva de una estudiante de Derecho de 22 años y su pareja, de 25.

La joven, identificada como Micaelli Araújo, cursaba el séptimo semestre de Derecho y trabajaba como pasante en un estudio jurídico. En sus redes sociales, incluso, publicaba videos con consejos para evitar estafas virtuales y explicaciones sobre cómo desbloquear cuentas bancarias suspendidas por sospechas de fraude. Según la investigación, en paralelo participaba de un esquema de estafas.

Una falsa tienda de celulares

Según los investigadores de la 8ª Comisaría de Policía de Estrutural, Micaelli y su pareja, Rafael dos Santos Damasceno, montaron una estructura para generar confianza entre sus potenciales víctimas.

La pareja habría creado perfiles falsos que imitaban la identidad visual de una reconocida tienda de telefonía. Además, montó una especie de tienda ficticia en una habitación de su vivienda, en el estado de São Paulo.

El lugar estaba decorado con decenas de cajas vacías de celulares de última generación, etiquetas, embalajes y cintas utilizadas para envíos. Allí grababan videos y tomaban fotografías de supuestos productos listos para ser enviados, con el objetivo de convencer a los compradores de que el negocio era legítimo.

El mecanismo era sencillo: los interesados negociaban la compra, realizaban el pago mediante Pix y, una vez recibido el dinero, los sospechosos bloqueaban a las víctimas y desaparecían sin entregar los teléfonos.

Allanamientos y detenciones

La Operación Reflexo fue realizada en São Paulo con apoyo de la Policía Civil paulista y de un equipo de inteligencia de una importante plataforma de comercio electrónico.

La Justicia autorizó la prisión preventiva de la pareja y cuatro órdenes de allanamiento. Durante los procedimientos fueron secuestrados dispositivos electrónicos y decenas de cajas utilizadas para montar el escenario falso.

Además, se dispuso el bloqueo cautelar de 20.000 reales en cuentas vinculadas al grupo.

Micaelli no tenía antecedentes penales, mientras que Rafael ya responde a un proceso por una estafa virtual similar en el estado de Rio Grande do Sul.

La investigación detectó denuncias vinculadas al esquema en el Distrito Federal y otros estados brasileños. Los dispositivos secuestrados serán sometidos a peritajes y la pareja quedó investigada por fraude electrónica, delito previsto en el artículo 171, inciso 2-A del Código Penal brasileño, con penas de entre 4 y 8 años de prisión, además de multa.







