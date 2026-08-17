Encontraron muerto a un hombre que estaba desaparecido en San Nicolás: estaba enterrado en el patio de la casa de su pareja

Un hombre que estaba desaparecido desde la semana pasada fue encontrado muerto en el patio de la casa de su pareja en San Nicolás. Por el hecho, la Policía detuvo a la principal sospechosa. La víctima fue identificada como José Andino, de 60 años, mientras que la mujer detenida es Virginia Marlene Alviso , de 30.

El hecho fue descubierto este lunes por la madrugada y tras la inspección se confirmó que el cuerpo de Andino estaba enterrado en el patio de una casa ubicada en la calle Necochea al 800, en el barrio Irigoyen.

La causa inició cuando el hijo de la víctima dio aviso a las autoridades de que no tenía novedades desde hacía un tiempo de su papá y que en la última conversación que mantuvo con él, le dijo que había tenido una discusión con Alviso.

De este modo, conforme a la información aportada por el medio El Norte , los agentes realizaron un operativo en la casa de la sospechosa. En los primeros minutos del procedimiento, el personal especializado halló en el patio manchas de sangre y un sector con tierra removida , donde finalmente encontraron el cuerpo de Andino.

Con lo encontrado y las primeras testimoniales recabadas, las cuales indican que la pareja tuvo una fuerte discusión el jueves 13 de agosto, se ordenó la inmediata detención de Alviso.

El mismo medio indicó que en las próximas horas se esperan los primeros resultados de la autopsia a la víctima, mientras que la acusada será indagada este martes.

La causa permanece a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 , encabezada por la fiscal Belén Baños.

Fuente: TN