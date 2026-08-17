Una mujer policía fue atacada a golpes por su pareja y quedó internada con fractura de mandíbula: su hijo le salvó la vida

Una mujer policía fue brutalmente atacada por su pareja en la ciudad de Saladas, Corrientes , y terminó internada con graves lesiones en la cabeza y la cara. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, después de los festejos institucionales por el Día de la Policía en la provincia.

La víctima es una joven cabo de la fuerza provincial. Tras participar del evento oficial, regresó junto a su pareja a la casa que compartían. Allí se habría iniciado una discusión y el hombre la habría atacado a golpes de puño y patadas.

La situación fue advertida por los hijos menores de la pareja. En medio de la agresión, uno de ellos logró comunicarse con su abuela y pedirle ayuda. La rápida intervención permitió detener la golpiza y asistir a la mujer.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital María Auxiliadora de Saladas, donde recibió atención médica: sufrió un fuerte golpe en la cabeza, un hematoma en la frente y graves lesiones en la cara . Además, tiene la mandíbula fracturada y continúa internada a la espera de ser trasladada a un hospital de mayor complejidad en la capital provincial.

Tras el ataque, el hombre fue detenido de manera preventiva , de acuerdo a lo que informó El Libertador . Sin embargo, según denunció la familia de la víctima en redes sociales, posteriormente habría recuperado la libertad luego de pagar una fianza de $300.000.

El caso quedó bajo investigación de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Saladas , que lleva adelante las actuaciones correspondientes y deberá remitir la causa a la fiscalía en turno.

Fuente: TN