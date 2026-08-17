Detuvieron a una mujer acusada de obligar a su hermana de 14 años a vender contenido en OnlyFans y WhatsApp

Una joven estudiante de veterinaria fue detenida en las últimas horas en Mendoza acusada de obligar a su media hermana, una adolescente de 14 años, a generar y vender contenido a través de OnlyFans y WhatsApp.

La investigación se inició el 22 de diciembre de 2025 , cuando la víctima le confesó a su prima las situaciones a las que era sometida por su media hermana, hija de su mamá.

La tía paterna escuchó la charla y realizó la denuncia, lo que derivó en una causa judicial que avanzó con la detención de la sospechosa a fines de abril.

Según la denuncia, a la que accedió Diario Uno , la joven de 23 años usaba a la menor para exponerla ante adultos . La obligaba a participar de videollamadas, prometiéndole como recompensa un iPhone para su cumpleaños de 15.

Además, la amenazaba con difundir los videos si contaba lo que ocurría.

Durante la investigación, la Justicia secuestró dos celulares y dos notebooks de la acusada. Aunque todavía faltan los peritajes tecnológicos, ya se incorporaron capturas de pantalla de chats entre las hermanas.

En uno de esos mensajes, la víctima le advirtió a la acusada: “ Podés ir presa porque sos mayor de edad y esto es un delito”.

La adolescente declaró en cámara Gesell y ratificó la denuncia. Contó que su media hermana tenía una cuenta de OnlyFans donde vendía fotos y videos , y que la obligó a sumarse cobrando alrededor de 80 mil pesos por cada videollamada.

También relató que nunca recibió dinero y que, aunque intentaba evitar participar, era presionada con la promesa del celular y amenazas.

La investigación incluyó un informe de Mercado Pago que detectó transferencias constantes a la cuenta de la imputada desde Mendoza, Buenos Aires y Valparaíso.

La menor detalló que en las videollamadas “se me veía la cara, pero mi hermana me decía que no me hiciera problema porque los hombres eran de otros países ”.

Actualmente, la joven está detenida bajo prisión domiciliaria. Fue imputada por facilitación y promoción a la corrupción de menores agravada por el vínculo , un delito que prevé penas de 10 a 15 años de prisión. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva y en los próximos días una jueza deberá resolver la situación de la acusada.

Fuente: TN