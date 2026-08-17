Video: una empleada se enfrentó a una ladrona que quiso robar en un local de accesorios de moda en Villa Devoto

Una empleada de un local de accesorios de moda de Villa Devoto se enfrentó a una mujer que intentó robar por segunda vez bajo la modalidad de mechera .

Todo ocurrió el sábado en Alonkura , un comercio ubicado en Gualeguaychú 3834. La ladrona ya había sustraído mercadería en una visita anterior y fue reconocida por la vendedora cuando regresó al comercio este fin de semana.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la sospechosa comenzó a agarrar distintos collares y otros accesorios que estaban en una mesa.

Tal como se ve en el video al que accedió TN , los guardó en cuestión de segundos en una bolsa de tela, sin pensar que estaba siendo grabada.

Mientras la mujer intentaba escapar con la mercadería, la empleada se dio cuenta y la enfrentó .

En medio del forcejeo, un hombre que pasaba por la vereda intervino y ayudó a retener a la sospechosa hasta la llegada de la policía.

Al llegar al lugar, la policía constató que la mujer llevaba consigo productos por un valor de $845.000 y también objetos que, según las empleadas, serían de otros comercios de la zona.

A pesar de la denuncia y de que se le inició una causa, la sospechosa no quedó detenida y fue liberada tras la intervención policial.

Fuente: TN