"Mamá, no puedo abrir los ojos”: Tenía 8 años, lo operaron de las amígdalas y murió

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Este martes 18 de agosto comenzará en Tucumán un juicio considerado histórico: por primera vez en la provincia, tres profesionales de la salud serán juzgados por el presunto homicidio por mala praxis de un paciente.

La causa se inició por la muerte de Matías Juárez, un niño de 8 años que falleció el 25 de octubre de 2016, cinco días después de haber ingresado a una cirugía de amígdalas en el Sanatorio San Lucas.

Los acusados son el otorrinolaringólogo Álvaro Enrique Páez, la pediatra Federica María Carolina Castro y la médica Florencia María Jerez, quienes deberán responder ante la jueza Wendy Cassar. La acusación estará a cargo de la fiscal Marta Jerez, mientras que la madre del niño, María Luna, estará representada por la abogada Silvia Furque.

Una cirugía que terminó en tragedia

Matías era hijo único y estudiante del liceo militar. El 20 de octubre de 2016 ingresó al quirófano para someterse a una operación considerada de bajo riesgo. Contaba con los estudios prequirúrgicos correspondientes.

Según la acusación, la intervención se extendió más de lo previsto y el niño fue trasladado a una habitación en estado de semi consciencia. Durante las horas posteriores comenzó a sufrir un sangrado que, aparentemente, provenía de la garganta.

La investigación sostiene que los profesionales no habrían tomado las medidas necesarias para determinar el origen de la hemorragia y se limitaron a realizar transfusiones para reponer la sangre perdida.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el cirujano Páez no habría ordenado una cirugía exploratoria y solicitó una tomografía. El estudio se realizó dos horas después y fue analizado recién al mediodía del día siguiente, cuando la situación del niño ya era irreversible.

Matías permaneció conectado a un respirador artificial hasta que finalmente murió el 25 de octubre a las 7.15.

Diez años de espera

Desde la muerte de su hijo, María Luna impulsó la causa judicial durante casi una década. Según relató, recibió propuestas de resarcimiento económico y pagos de compañías aseguradoras, pero decidió rechazarlas.

El proceso sufrió numerosas demoras debido a las apelaciones presentadas por las defensas. Incluso, en 2025, los tres médicos propusieron una probation para evitar llegar al juicio oral. Según Luna, las médicas Castro y Jerez ofrecieron $1 millón cada una, mientras que Páez propuso $1,3 millones y una donación mensual durante un año a un merendero.

La propuesta fue rechazada por la fiscalía y la familia.

La abogada Silvia Furque, especialista en casos de mala praxis, destacó que este tipo de causas pocas veces llegan a juicio oral y mucho menos a una sentencia en Tucumán. También señaló las dificultades para conformar juntas médicas consideradas objetivas en este tipo de investigaciones.

El juicio ya había sido suspendido en dos oportunidades. La primera fecha había sido fijada para octubre de 2025 y luego se estableció el 18 de febrero de 2026, pero ambas instancias fueron postergadas.

Ahora, el debate fue nuevamente convocado para este martes 18 de agosto a las 8.30. Si no vuelve a suspenderse, Tucumán tendrá por primera vez un juicio por un caso de homicidio vinculado a una presunta mala praxis médica.